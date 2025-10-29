Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили итоги встречи Путина и Алиева в Душанбе
12:01 29.10.2025
В Кремле оценили итоги встречи Путина и Алиева в Душанбе
В Кремле оценили итоги встречи Путина и Алиева в Душанбе - РИА Новости, 29.10.2025
В Кремле оценили итоги встречи Путина и Алиева в Душанбе
Россия высоко оценивает результаты двусторонней встречи президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе, она была важна, заявил... РИА Новости, 29.10.2025
в мире
россия
душанбе
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
дмитрий песков
в мире, россия, душанбе, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, дмитрий песков
В мире, Россия, Душанбе, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Дмитрий Песков
В Кремле оценили итоги встречи Путина и Алиева в Душанбе

Песков назвал встречу Путина и Алиева в Душанбе важной

© Фото : Пресс-служба президента Азербайджана/ROMAN ISMAYILOVВладимир Путин и Ильхам Алиев во время встречи
Владимир Путин и Ильхам Алиев во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : Пресс-служба президента Азербайджана/ROMAN ISMAYILOV
Владимир Путин и Ильхам Алиев во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия высоко оценивает результаты двусторонней встречи президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе, она была важна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин и Алиев встретились 9 октября в Душанбе.
"Мы, во-первых, очень высоко оцениваем результаты двусторонней встречи, которая состоялась между двумя президентами в Душанбе. Это была очень важная встреча с точки зрения того, чтобы мы вместе перевернули ту самую страницу наших двусторонних отношений", - сказал Песков журналистам на вопрос, ведутся ли контакты между РФ и Азербайджаном по поводу освобождения задержанных в Баку россиян.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Путин и Алиев условились о контактах на различных уровнях
24 октября, 13:06
 
