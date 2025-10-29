Рейтинг@Mail.ru
ВС России за сутки уничтожили до 480 военных ВСУ в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 29.10.2025
13:12 29.10.2025
ВС России за сутки уничтожили до 480 военных ВСУ в зоне действия "Центра"
ВС России за сутки уничтожили до 480 военных ВСУ в зоне действия "Центра"
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки до 480 военнослужащих ВСУ, только в боях за Красноармейск - более 80, сообщило в среду... РИА Новости, 29.10.2025
безопасность
красноармейск
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
красноармейск
сша
безопасность, красноармейск, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Красноармейск, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России за сутки уничтожили до 480 военных ВСУ в зоне действия "Центра"

МО РФ: ВС России за сутки уничтожили до 480 военных ВСУ в зоне действия "Центра"

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки до 480 военнослужащих ВСУ, только в боях за Красноармейск - более 80, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили до 480-ти военнослужащих, боевая машина пехоты, бронеавтомобиль HMMWV производства США, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны уточнили, что только в боях за Красноармейск уничтожены более 80 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, пикап и артиллерийское орудие.
"Окончательно уничтожит". Во Франции забили тревогу из-за Украины
БезопасностьКрасноармейскСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала