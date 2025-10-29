https://ria.ru/20251029/vs-2051468758.html
ВС России за сутки уничтожили до 480 военных ВСУ в зоне действия "Центра"
ВС России за сутки уничтожили до 480 военных ВСУ в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 29.10.2025
ВС России за сутки уничтожили до 480 военных ВСУ в зоне действия "Центра"
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки до 480 военнослужащих ВСУ, только в боях за Красноармейск - более 80, сообщило в среду... РИА Новости, 29.10.2025
ВС России за сутки уничтожили до 480 военных ВСУ в зоне действия "Центра"
