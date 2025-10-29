Волейболистки казанского "Динамо" обыграли московское "Динамо"

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Казанское "Динамо" обыграло "Динамо" из Москвы в матче пятого тура женского чемпионата России по волейболу.

Встреча в Москве завершилась со счетом 3-1 (18:25, 25:22, 25:15, 25:17) в пользу гостей.

Волейболистки казанского клуба выиграли все пять матчей со старта чемпионата и возглавляют таблицу, московское "Динамо" проиграло третий матч подряд и идет седьмым.

Результаты других матчей игрового дня: