Волейболистки казанского "Динамо" обыграли московское "Динамо"
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли московское "Динамо" - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли московское "Динамо"
Казанское "Динамо" обыграло "Динамо" из Москвы в матче пятого тура женского чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли московское "Динамо"
