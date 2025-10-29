Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли московское "Динамо" - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Волейбол
 
21:56 29.10.2025
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли московское "Динамо"
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли московское "Динамо"
Казанское "Динамо" обыграло "Динамо" из Москвы в матче пятого тура женского чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли московское "Динамо"

Казанское "Динамо" обыграло "Динамо" из Москвы в чемпионате России по волейболу

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Казанское "Динамо" обыграло "Динамо" из Москвы в матче пятого тура женского чемпионата России по волейболу.
Встреча в Москве завершилась со счетом 3-1 (18:25, 25:22, 25:15, 25:17) в пользу гостей.
Волейболистки казанского клуба выиграли все пять матчей со старта чемпионата и возглавляют таблицу, московское "Динамо" проиграло третий матч подряд и идет седьмым.
Результаты других матчей игрового дня:
  • "Уралочка-НТМК" (Свердловская область) - "Динамо" (Краснодар) - 3-1 (25:15, 25:18, 19:25, 26:24);
  • "Заречье-Одинцово" (Московская область) - "Енисей" (Красноярск) - 3-1 (23:25, 25:13, 25:23, 25:20);
  • "Корабелка" (Санкт-Петербург) - "Омичка" (Омск) - 3-2 (26:24, 25:20, 20:25, 18:25, 15:13).
"Ленинградка" обыграла "Енисей" в матче чемпионата России по волейболу
