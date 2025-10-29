В Крыму предупредили о последствиях плана Франции ввести военных на Украину

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Планы Франции ввести военный контингент на Украину приведут к конфронтации с НАТО, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Франция планирует ввести на Украину контингент в размере около 2 тысяч военных. По ее данным, военных уже разместили в приграничных с Украиной районах Польши, где они проходят боевое слаживание. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту информацию тревожной.
"Такое действие означает конфронтацию с НАТО. И в Европе это хорошо понимают. Они вбрасывают разные "пугающие заявления", чтобы Россия соглашалась на мир, мол, смотрите, какие мы грозные. Но ввод войск на Украину — это другая история, подразумевается возможность нанесения ударов по их объектам. Они понимают это", - сказал Константинов.
В России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран-членов НАТО на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией. Москва называла заявления о возможной отправке контингента подстрекательством к продолжению боевых действий.
