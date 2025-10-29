Рейтинг@Mail.ru
В Горячем Ключе продолжают ремонтировать магистральный водовод
Краснодарский край
 
20:20 29.10.2025
В Горячем Ключе продолжают ремонтировать магистральный водовод
В Горячем Ключе продолжают ремонтировать магистральный водовод - РИА Новости, 29.10.2025
В Горячем Ключе продолжают ремонтировать магистральный водовод
Капремонт магистрального водовода продолжают в Горячем Ключе по нацпроекту, рассказал журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T20:20:00+03:00
2025-10-29T20:20:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
краснодарский край
2025
краснодарский край
Краснодарский край, Краснодарский край
В Горячем Ключе продолжают ремонтировать магистральный водовод

Капремонт магистрального водовода продолжают в Горячем Ключе по нацпроекту

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГород Горячий Ключ в Краснодарском крае
Город Горячий Ключ в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Город Горячий Ключ в Краснодарском крае. Архивное фото
КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. Капремонт магистрального водовода продолжают в Горячем Ключе по нацпроекту, рассказал журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.
По данным пресс-службы краевой администрации, работы ведутся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
«
"По программе "Модернизация коммунальной инфраструктуры" обновляют участок сетей от въезда в микрорайон "Курортный" до улицы Грибоедова протяженностью более 4 километров по улицам Ярославского, Транспортной, Партизанской, Совхозной, Черноморской и Гоголя. Уже выполнили более 40% работ. После их завершения стабильным и качественным водоснабжением будут обеспечены около десяти социальных объектов и 40 тысяч жителей Горячего Ключа", - сказал Шапошник на совещании, его слова приводит пресс-служба администрации региона.
До начала работ расположенные на этом участке сети были изношены, добавил врио министра. Срок службы новых полиэтиленовых труб составит порядка 50 лет. Работы курирует краевое министерство ТЭК и ЖКХ.
Как отметили в пресс-службе, в рамках нацпроекта за три года на модернизацию жилищно-коммунальной отрасли региона направят около 8 миллиардов рублей, в том числе 4,1 миллиарда рублей из федерального бюджета, еще 3,8 миллиарда рублей – из краевого.
 
