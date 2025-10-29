В Горячем Ключе продолжают ремонтировать магистральный водовод

«

"По программе "Модернизация коммунальной инфраструктуры" обновляют участок сетей от въезда в микрорайон "Курортный" до улицы Грибоедова протяженностью более 4 километров по улицам Ярославского, Транспортной, Партизанской, Совхозной, Черноморской и Гоголя. Уже выполнили более 40% работ. После их завершения стабильным и качественным водоснабжением будут обеспечены около десяти социальных объектов и 40 тысяч жителей Горячего Ключа", - сказал Шапошник на совещании, его слова приводит пресс-служба администрации региона.