Более 350 километров водопроводных сетей обновили в Карачаево-Черкесии

Карачаево-Черкесская Республика
 
20:01 29.10.2025 (обновлено: 20:24 29.10.2025)
В Карачаево-Черкесской республике за последние шесть лет поменяли свыше 350 километров сетей водоснабжения, сообщил глава региона Рашид Темрезов во время прямой
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Карачаево-Черкесской республике за последние шесть лет поменяли свыше 350 километров сетей водоснабжения, сообщил глава региона Рашид Темрезов во время прямой линии.
"За последние шесть лет мы поменяли по федеральным и региональным программам более 350 километров сетей водоснабжения. Но у нас остается много районов, которые нуждаются в бесперебойном обеспечении жителей качественной питьевой водой", – отметил Темрезов.
Глава региона также отметил, что договорился с вице-премьером правительства России Маратом Хуснуллиным о поддержке проекта по строительству группового водопровода для сельских населенных пунктов Карачаевского, Зеленчукского, Хабезского, Усть-Джегутинского районов.
Помимо региональных программ республика планирует участвовать в федеральных проектах по развитию инфраструктуры водоснабжения.
Ранее стало известно, что на прошедшей рабочей встрече Темрезов и Хуснуллин обсудили вопросы социально-экономического развития республики, реализацию задач по строительству социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.
Карачаево-Черкесская РеспубликаЖКХРоссияУсть-Джегутинский районРашид ТемрезовМарат Хуснуллин
 
 
