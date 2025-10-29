Более 350 километров водопроводных сетей обновили в Карачаево-Черкесии

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Карачаево-Черкесской республике за последние шесть лет поменяли свыше 350 километров сетей водоснабжения, сообщил глава региона Рашид Темрезов во время прямой линии.

"За последние шесть лет мы поменяли по федеральным и региональным программам более 350 километров сетей водоснабжения. Но у нас остается много районов, которые нуждаются в бесперебойном обеспечении жителей качественной питьевой водой", – отметил Темрезов.

Глава региона также отметил, что договорился с вице-премьером правительства России Маратом Хуснуллиным о поддержке проекта по строительству группового водопровода для сельских населенных пунктов Карачаевского, Зеленчукского, Хабезского, Усть-Джегутинского районов.

Помимо региональных программ республика планирует участвовать в федеральных проектах по развитию инфраструктуры водоснабжения.