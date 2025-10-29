Туристам в Таиланде рекомендовали одеваться скромнее на время траура

БАНГКОК, 29 окт – РИА Новости. Власти Таиланда не вводят в действие каких-либо строгих ограничений для иностранных туристов на время траура по скончавшейся 24 октября королеве-матери Сирикит, однако рекомендуют находящимся в стране зарубежным гражданам скромно одеваться и вести себя уважительно по отношению к трауру, говорится в специальном объявлении для иностранцев, которое разместило на своем Власти Таиланда не вводят в действие каких-либо строгих ограничений для иностранных туристов на время траура по скончавшейся 24 октября королеве-матери Сирикит, однако рекомендуют находящимся в стране зарубежным гражданам скромно одеваться и вести себя уважительно по отношению к трауру, говорится в специальном объявлении для иностранцев, которое разместило на своем сайте Управление Таиланда по туризму (ТАТ).

"В этот период Таиланд остается открытым и функционирует в полном объеме. Все туристические достопримечательности, транспорт, рестораны, магазины и мероприятия будут работать в обычном режиме. Посетителей просят одеваться и вести себя уважительно, особенно при посещении храмов, открытых для публики объектов Бюро королевского двора и правительственных зданий", - говорится в сообщении.

Управление по туризму также информирует туристов о том, что в связи с траурными мероприятиями Бюро королевского двора объявило о временном закрытии Большого королевского дворца и Храма Изумрудного Будды с 26 октября по 8 ноября 2025 года, а также что праздник Лой Кратхонг в начале ноября в этом году будет отмечаться в обычные сроки, но празднование будет скромнее, а конкурсы красоты, которые проводятся во время этого праздника в ряде провинций, будут отменены.

Ориентированный на туристов и экспатов частный таиландский новостной портал Thaiger поясняет читателям в собственном специальном объявлении, что от гостя или экспата в Таиланде не ожидается знания всех обычаев, связанных с таиландской монархией, но стремление понять их и принять в них участие, пусть даже в мелочах, будет со стороны иностранца проявлением солидарности с тайским народом. "Будь то скромная одежда, посещение местной церемонии или просто уменьшение шума в ночной жизни, небольшие жесты имеют большое значение в период королевского траура", - пишет портал.

В пояснении к режиму траура для жителей страны пресс-службы правительства Таиланда от 25 октября говорилось о том, что под скромностью одежды подразумевается, что она в обычной обстановке должна быть по возможности неброских цветов, а при посещении траурных мероприятий – черной, черно-белой или любого глубоко темного цвета. Также при посещении траурных мероприятий не следует надевать шорты, короткие юбки и полностью открытую обувь, говорилось в пояснении.

Многие интернет-ресурсы Таиланда публикуют также предупреждения для туристов о поведении во время траура, в которых, помимо предложения отказаться на ближайшее время от шумных вечеринок, предупреждают и об осторожности в интернете и социальных сетях, напоминая о том, что попытки пошутить по поводу траура или похорон королевы-матери могут обернуться обвинением в оскорблении монархии, которое карается в Таиланде тюремным заключением сроком от 3 до 15 лет.

Глубокий траур по королеве-матери Сирикит продлится 30 дней со дня его объявления, то есть до 25 ноября. Именно в этот период действует большинство ограничений и рекомендаций к поведению и одежде для публики, в том числе иностранцев. Гражданам Таиланда правительством также предложено по возможности присоединиться к более продолжительному периоду траура и носить одежду темных цветов до истечения 90 дней со дня кончины королевы-матери.