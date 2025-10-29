Жителя Владимира осудили за поджог здания регионального правительства

РЯЗАНЬ, 29 окт - РИА Новости. Суд назначил 8 лет колонии строгого режима жителю Владимира за поджог здания регионального правительства и припаркованного автомобиля, сообщило СУСК РФ по Владимирской области.
Инцидент произошел 13 апреля 2024 года. Как сообщал губернатор Владимирской области Александр Авдеев, мужчина бросил в здание правительства региона и стоящий на парковке частный автомобиль емкости с легковоспламеняющимися веществами. Злоумышленника оперативно задержали. В результате инцидента никто не пострадал. Фигурант также намеревался повредить служебный автомобиль, однако ему помешал водитель. СУСК уточняло, что обвиняемый действовал по указанию неустановленного лица, с которым общался по телефону, изготовил три самодельных взрывных устройства и зажигательную смесь. При задержании он распылил сотрудникам УФСБ в лицо смесь из перцового баллончика.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет в исправительной колонии строгого режима. В пользу потерпевшей, чей автомобиль был поврежден, с осужденного взыскан причиненный ущерб", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Ведомство уточняет, что житель Владимира 2000 года рождения признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные перевозка и ношение взрывных устройств), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение, уничтожение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, путем поджога, взрыва), ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти).
