Жителя Владимира осудили за поджог здания регионального правительства - РИА Новости, 29.10.2025
18:07 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/vladimir-2051606207.html
Жителя Владимира осудили за поджог здания регионального правительства
Жителя Владимира осудили за поджог здания регионального правительства - РИА Новости, 29.10.2025
Жителя Владимира осудили за поджог здания регионального правительства
Суд назначил 8 лет колонии строгого режима жителю Владимира за поджог здания регионального правительства и припаркованного автомобиля, сообщило СУСК РФ по... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T18:07:00+03:00
2025-10-29T18:07:00+03:00
происшествия
россия
владимирская область
владимир
https://ria.ru/20251028/sud-2051227409.html
россия
владимирская область
владимир
происшествия, россия, владимирская область, владимир
Происшествия, Россия, Владимирская область, Владимир
Жителя Владимира осудили за поджог здания регионального правительства

Суд вынес приговор мужчине за поджог здания правительства Владимирской области

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 29 окт - РИА Новости. Суд назначил 8 лет колонии строгого режима жителю Владимира за поджог здания регионального правительства и припаркованного автомобиля, сообщило СУСК РФ по Владимирской области.
Инцидент произошел 13 апреля 2024 года. Как сообщал губернатор Владимирской области Александр Авдеев, мужчина бросил в здание правительства региона и стоящий на парковке частный автомобиль емкости с легковоспламеняющимися веществами. Злоумышленника оперативно задержали. В результате инцидента никто не пострадал. Фигурант также намеревался повредить служебный автомобиль, однако ему помешал водитель. СУСК уточняло, что обвиняемый действовал по указанию неустановленного лица, с которым общался по телефону, изготовил три самодельных взрывных устройства и зажигательную смесь. При задержании он распылил сотрудникам УФСБ в лицо смесь из перцового баллончика.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет в исправительной колонии строгого режима. В пользу потерпевшей, чей автомобиль был поврежден, с осужденного взыскан причиненный ущерб", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Ведомство уточняет, что житель Владимира 2000 года рождения признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные перевозка и ношение взрывных устройств), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение, уничтожение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, путем поджога, взрыва), ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти).
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Марий Эл женщину осудили за попытку заживо сжечь знакомую
ПроисшествияРоссияВладимирская областьВладимир
 
 
