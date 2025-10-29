Рейтинг@Mail.ru
Винисиус извинился перед игроками "Реала" за свое поведение в "Эль-Класико" - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:59 29.10.2025 (обновлено: 16:21 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/vinisius-2051535827.html
Винисиус извинился перед игроками "Реала" за свое поведение в "Эль-Класико"
Винисиус извинился перед игроками "Реала" за свое поведение в "Эль-Класико" - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Винисиус извинился перед игроками "Реала" за свое поведение в "Эль-Класико"
Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор принес извинения игрокам, сотрудникам и президенту футбольного клуба за свое поведение после замены в матче... РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-29T15:59:00+03:00
2025-10-29T16:21:00+03:00
футбол
спорт
винисиус жуниор
барселона
реал мадрид
чемпионат испании по футболу
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791487889_0:0:2156:1213_1920x0_80_0_0_9536bf2fc433a1f822984db905e502ba.jpg
/20251028/barselona-2051311350.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791487889_488:0:2156:1251_1920x0_80_0_0_fa8bce0f686d143c240a599dbc96c248.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, винисиус жуниор, барселона, реал мадрид, чемпионат испании по футболу, вокруг спорта
Футбол, Спорт, Винисиус Жуниор, Барселона, Реал Мадрид, Чемпионат Испании по футболу, Вокруг спорта
Винисиус извинился перед игроками "Реала" за свое поведение в "Эль-Класико"

Винисиус извинился перед игроками "Реала" за поведение в матче с "Барселоной"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВинисиус Жуниор
Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Винисиус Жуниор. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор принес извинения игрокам, сотрудникам и президенту футбольного клуба за свое поведение после замены в матче против "Барселоны".
В воскресенье в матче десятого тура чемпионата Испании "Реал" дома обыграл "Барселону" (2:1). Винисиус был заменен на 71-й минуте встречи, на что отреагировал гневными жестами в адрес тренера Хаби Алонсо. Футболист направился в раздевалку, где, как сообщали испанские СМИ, заявил о желании уйти из "Реала". Через несколько минут тренеру вратарей удалось уговорить бразильца вернуться из раздевалки на скамейку запасных. Алонсо после матча заявил журналистам, что эта тема будет обсуждаться за закрытыми дверями.
«
"Сегодня я хочу извиниться перед всеми болельщиками "Реала" за свою реакцию на замену в "Эль-Класико". Точно так же, как я уже извинился лично на тренировке сегодня, я хочу еще раз извиниться перед своими товарищами по команде, клубом и президентом", - написал Винисиус в соцсети Х.
Чемпионат Испании по футболу
26 октября 2025 • начало в 18:15
Завершен
Реал Мадрид
2 : 1
Барселона
22‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Джуд Беллингем)
43‎’‎ • Джуд Беллингем
(Эдер Милитан)
38‎’‎ • Фермин Лопес
(Маркус Рэшфорд)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Иногда эмоции берут верх надо мной, я всегда хочу побеждать и помогать своей команде. Мой соревновательный характер берется из любви к этому клубу и всему, что он олицетворяет. Я обещаю продолжать бороться каждую секунду ради блага "Реала", как я это делал с самого первого дня", - добавил он.
Винисиусу 25 лет, он выступает за "Реал" с лета 2018 года. В составе "сливочных" форвард стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. В 2024 году Винисиус получил награду лучшему футболисту сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Эмблема испанской Барселоны - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Барселону" вызвали в суд по скандальному делу
28 октября, 19:16
 
ФутболСпортВинисиус ЖуниорБарселонаРеал МадридЧемпионат Испании по футболуВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Спартак Москва
    Автомобилист
    1
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала