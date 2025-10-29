https://ria.ru/20251029/vinisius-2051535827.html
Винисиус извинился перед игроками "Реала" за свое поведение в "Эль-Класико"
Винисиус извинился перед игроками "Реала" за свое поведение в "Эль-Класико" - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Винисиус извинился перед игроками "Реала" за свое поведение в "Эль-Класико"
Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор принес извинения игрокам, сотрудникам и президенту футбольного клуба за свое поведение после замены в матче... РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-29T15:59:00+03:00
2025-10-29T15:59:00+03:00
2025-10-29T16:21:00+03:00
футбол
спорт
винисиус жуниор
барселона
реал мадрид
чемпионат испании по футболу
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791487889_0:0:2156:1213_1920x0_80_0_0_9536bf2fc433a1f822984db905e502ba.jpg
/20251028/barselona-2051311350.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791487889_488:0:2156:1251_1920x0_80_0_0_fa8bce0f686d143c240a599dbc96c248.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, винисиус жуниор, барселона, реал мадрид, чемпионат испании по футболу, вокруг спорта
Футбол, Спорт, Винисиус Жуниор, Барселона, Реал Мадрид, Чемпионат Испании по футболу, Вокруг спорта
Винисиус извинился перед игроками "Реала" за свое поведение в "Эль-Класико"
Винисиус извинился перед игроками "Реала" за поведение в матче с "Барселоной"
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор принес извинения игрокам, сотрудникам и президенту футбольного клуба за свое поведение после замены в матче против "Барселоны".
В воскресенье в матче десятого тура чемпионата Испании "Реал" дома обыграл "Барселону" (2:1). Винисиус был заменен на 71-й минуте встречи, на что отреагировал гневными жестами в адрес тренера Хаби Алонсо. Футболист направился в раздевалку, где, как сообщали испанские СМИ, заявил о желании уйти из "Реала". Через несколько минут тренеру вратарей удалось уговорить бразильца вернуться из раздевалки на скамейку запасных. Алонсо после матча заявил журналистам, что эта тема будет обсуждаться за закрытыми дверями.
«
"Сегодня я хочу извиниться перед всеми болельщиками "Реала" за свою реакцию на замену в "Эль-Класико". Точно так же, как я уже извинился лично на тренировке сегодня, я хочу еще раз извиниться перед своими товарищами по команде, клубом и президентом", - написал Винисиус в соцсети Х.
«
"Иногда эмоции берут верх надо мной, я всегда хочу побеждать и помогать своей команде. Мой соревновательный характер берется из любви к этому клубу и всему, что он олицетворяет. Я обещаю продолжать бороться каждую секунду ради блага "Реала", как я это делал с самого первого дня", - добавил он.
Винисиусу 25 лет, он выступает за "Реал" с лета 2018 года. В составе "сливочных" форвард стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. В 2024 году Винисиус получил награду лучшему футболисту сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА).