Винисиус извинился перед игроками "Реала" за свое поведение в "Эль-Класико"

"Сегодня я хочу извиниться перед всеми болельщиками "Реала" за свою реакцию на замену в "Эль-Класико". Точно так же, как я уже извинился лично на тренировке сегодня, я хочу еще раз извиниться перед своими товарищами по команде, клубом и президентом", - написал Винисиус в соцсети Х.