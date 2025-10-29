Разрешение на "первый бетон" для АЭС "Пакш-2" ожидается до середины ноября

ПАКШ (Венгрия), 29 окт - РИА Новости. Разрешение на "первый бетон" для АЭС "Пакш-2" от венгерского Управления по атомной энергии (ОАН) ожидается до середины ноября, сама заливка - в начале февраля, заявил РИА Новости вице-президент компании "Атомстройэкспорт" - директор проекта по сооружению АЭС "Пакш" Виталий Полянин.

"Мы, как генеральный подрядчик, ожидаем от лицензиата – компании заказчика - уведомление о том, что он получит необходимое разрешение от венгерского надзорного органа к середине ноября. Если разрешения будут получены к обещанному сроку, то заливка "первого бетона" может состояться в начале февраля 2026 года в соответствии с техническим регламентом", - сказал Полянин.