Разрешение на "первый бетон" для АЭС "Пакш-2" ожидается до середины ноября

ПАКШ (Венгрия), 29 окт - РИА Новости. Разрешение на "первый бетон" для АЭС "Пакш-2" от венгерского Управления по атомной энергии (ОАН) ожидается до середины ноября, сама заливка - в начале февраля, заявил РИА Новости вице-президент компании "Атомстройэкспорт" - директор проекта по сооружению АЭС "Пакш" Виталий Полянин.
"Мы, как генеральный подрядчик, ожидаем от лицензиата – компании заказчика - уведомление о том, что он получит необходимое разрешение от венгерского надзорного органа к середине ноября. Если разрешения будут получены к обещанному сроку, то заливка "первого бетона" может состояться в начале февраля 2026 года в соответствии с техническим регламентом", - сказал Полянин.
Сийярто назвал сроки подключения в сеть новых блоков АЭС "Пакш"
14 октября, 14:55
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.
Лихачев рассказал о строительстве АЭС "Пакш-2" в Венгрии
31 декабря 2024, 10:18