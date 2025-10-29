В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Венесуэлы

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ситуация вокруг Венесуэлы не фигурировала в повестке дня контактов России и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Каракас. Архивное фото