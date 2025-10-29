Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Венесуэлы - РИА Новости, 29.10.2025
12:01 29.10.2025
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Венесуэлы
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Венесуэлы
Ситуация вокруг Венесуэлы не фигурировала в повестке дня контактов России и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Венесуэлы

Песков: Венесуэла не обсуждалась в повестке дня контактов России и США

Каракас
Каракас - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Каракас. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ситуация вокруг Венесуэлы не фигурировала в повестке дня контактов России и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, эта проблема никак не обсуждалась, она не фигурировала на повестке", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли ситуация в Венесуэле в контактах Москвы и Вашингтона.
Трамп планирует войну в Венесуэле, заявила конгрессвуман
