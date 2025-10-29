Рост урожайности и валового сбора культур отметили в Тверской области

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Тверской области зафиксировали увеличение урожайности и валового сбора культур по сравнению с прошлогодними показателями, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В области завершается уборочная кампания. В настоящее время урожай собран на 103,9 тысячи гектаров – это 96,8% от общих площадей, заявленных к уборке в 2025 году. В полном объеме убраны озимая рожь и овес. Походит к концу сбор озимой и яровой пшеницы, ячменя, льна-долгунца, рапса, картофеля и овощей.

Объем валового сбора зерновых и зернобобовых в 2025 году равен 190,6 тысячи тонн, что на 9 тысяч тонн превышает плановые значения и на 23,3 тысячи тонн – показатели 2024 года.

На 35% больше, чем в 2024-м, валовой сбор рапса. Сейчас объемы составляют 19,1 тысячи тонн. Валовой сбор картофеля обеспечен в объеме 341,1 тысячи тонн – на 15,8 тысячи тонн больше, чем в прошлом году. До 235,5 центнера на гектар увеличилась средняя урожайность культуры.

Повысилась также урожайность озимых зерновых и зернобобовых культур – до 37,8 центнера на гектар (в 2024-м – 29 центнеров на гектар), яровых зерновых и зернобобовых – до 23,1 центнера на гектар (в 2024-м – 21,4 центнера на гектар).

В 2025 году посеяно на 1,5 тысячи гектаров больше озимых: пшеницы, рапса и других культур. В этом году площадь таких посевов равна 29 тысячи гектаров. В целом в 2025-м до 138,6 тысячи гектаров выросла общая площадь ярового и озимого сева в Тверской области – это на 3,4 тысячи гектаров больше прошлогодних объемов.