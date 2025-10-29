Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области раскрыли схему легализации мигрантов - РИА Новости, 29.10.2025
14:30 29.10.2025
В Свердловской области раскрыли схему легализации мигрантов
В Свердловской области раскрыли схему легализации мигрантов - РИА Новости, 29.10.2025
В Свердловской области раскрыли схему легализации мигрантов
Правоохранители раскрыли схему по постановке более 20 иностранцев на учет в Свердловской области, среди задержанных полицейский
происшествия
россия
свердловская область
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
свердловская область
екатеринбург
2025
происшествия, россия, свердловская область, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Свердловской области раскрыли схему легализации мигрантов

В Свердловской области раскрыли схему учета мигрантов, задержан полицейский

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Правоохранители раскрыли схему по постановке более 20 иностранцев на учет в Свердловской области, среди задержанных полицейский, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника отдела по вопросам миграции отдела полиции № 12 УМВД России по Екатеринбургу Елены Ивакиной, а также Павла Шумакова и Фатхулло Файзуллоева. Указанные лица подозреваются в организации незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, а также в неоднократном получении взяток в крупном размере за оказание им содействия в незаконном получении гражданства России", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2023 году Ивакина, Шумаков и Файзуллоев за вознаграждение представляли в ГУМВД России по Свердловской области фиктивные заявления о приеме в гражданство РФ иностранцев и организовали незаконную постановку на учет более 20 лиц.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
В Петербурге пресекли канал незаконной миграции
8 апреля, 14:16
 
Происшествия
 
 
