В Свердловской области раскрыли схему легализации мигрантов

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Правоохранители раскрыли схему по постановке более 20 иностранцев на учет в Свердловской области, среди задержанных полицейский, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника отдела по вопросам миграции отдела полиции № 12 УМВД России по Екатеринбургу Елены Ивакиной, а также Павла Шумакова и Фатхулло Файзуллоева. Указанные лица подозреваются в организации незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, а также в неоднократном получении взяток в крупном размере за оказание им содействия в незаконном получении гражданства России", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2023 году Ивакина, Шумаков и Файзуллоев за вознаграждение представляли в ГУМВД России по Свердловской области фиктивные заявления о приеме в гражданство РФ иностранцев и организовали незаконную постановку на учет более 20 лиц.
В Петербурге пресекли канал незаконной миграции
8 апреля, 14:16