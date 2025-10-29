https://ria.ru/20251029/uragan-2051400009.html
Ураган "Мелисса" обрушился на побережье Кубы
Ураган "Мелисса" обрушился на побережье Кубы, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами (NHC) США. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T10:32:00+03:00
2025-10-29T10:32:00+03:00
2025-10-29T11:10:00+03:00
Ураган "Мелисса" обрушился на южное побережье восточной части Кубы