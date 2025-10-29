Рейтинг@Mail.ru
Ураган "Мелисса" обрушился на побережье Кубы - РИА Новости, 29.10.2025
10:32 29.10.2025 (обновлено: 11:10 29.10.2025)
Ураган "Мелисса" обрушился на побережье Кубы
Ураган "Мелисса" обрушился на побережье Кубы, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами (NHC) США. РИА Новости, 29.10.2025
2025
Ураган "Мелисса" обрушился на побережье Кубы

© AP Photo / Ramon EspinosaМужчина во время приближения урагана "Мелисса" к побережью Кубы. 28 октября 2025
Мужчина во время приближения урагана "Мелисса" к побережью Кубы. 28 октября 2025
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ураган "Мелисса" обрушился на побережье Кубы, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами (NHC) США.
"Чрезвычайно опасный ураган "Мелисса" обрушился на южное побережье восточной части Кубы", - говорится в сообщении NHC.
Согласно спутниковым и радиолокационным данным, ураган обрушился на провинцию Сантьяго-де-Куба. Максимальная скорость ветра при этом составляла около 195 километров в час.
Метеорологи сообщали, что ураган "Мелисса", ранее ослабший до третьей категории по шкале Саффира - Симпсона, вновь усилился до четвертой категории по мере приближения к Кубе.
