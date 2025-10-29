https://ria.ru/20251029/uragan-2051374302.html
Ураган "Мелисса" усилился до четвертой категории
Ураган "Мелисса", ранее ослабший до третьей категории по шкале Саффира - Симпсона, вновь усилился до четвертой категории по мере приближения к Кубе, сообщает... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T07:38:00+03:00
2025-10-29T07:38:00+03:00
2025-10-29T10:31:00+03:00
