Ураган "Мелисса" усилился до четвертой категории
07:38 29.10.2025 (обновлено: 10:31 29.10.2025)
Ураган "Мелисса" усилился до четвертой категории
в мире
куба
ямайка
багамские острова
куба
ямайка
багамские острова
2025
в мире, куба, ямайка, багамские острова
В мире, Куба, Ямайка, Багамские Острова
Последствия урагана "Мелисса" в Роки-Пойнт, Ямайка. 28 октября 2025
Последствия урагана "Мелисса" в Роки-Пойнт, Ямайка. 28 октября 2025
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ураган "Мелисса", ранее ослабший до третьей категории по шкале Саффира - Симпсона, вновь усилился до четвертой категории по мере приближения к Кубе, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).
"По мере приближения к восточной части Кубы "Мелисса" вновь набирает силу... "Мелисса" - ураган четвертой категории", - говорится на сайте центра.
Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC) предупредил жителей Ямайки и Кубы об опасности, посоветовав им оставаться в убежищах во время урагана, а жителям Багамских островов - подготовиться к надвигающемуся удару. По данным минздрава Ямайки, из-за урагана погибли по меньшей мере три человека.
Мужчина заколачивает окна отеля, готовясь к урагану Мелисса на Ямайке - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Ямайку объявили зоной бедствия из-за урагана "Мелисса"
