Ураган "Мелисса" ослаб до четвертой категории
Ураган "Мелисса" ослаб до четвертой категории
2025-10-29T01:34:00+03:00
2025-10-29T01:34:00+03:00
2025-10-29T01:34:00+03:00
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ураган "Мелисса" у берегов Ямайки, ранее усилившийся до пятой категории по шкале Саффира - Симпсона, ослаб до четвертой, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).
Ураган "Мелисса" ранее усилился до наивысшей по силе пятой категории по шкале Саффира-Симпсона.
"Максимальная скорость ветра достигает около 145 миль в час (230 километров в час)... "Мелисса" - ураган четвертой категории по шкале Саффира - Симпсона", - говорится на сайте центра.
Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC) сообщал, что ураган "Мелисса" угрожает Ямайке
катастрофическими порывами ветра, наводнениями и штормом, а в эпицентре урагана прогнозируется полное разрушение конструкций. По данным минздрава страны, из-за урагана погибли по меньшей мере три человека.