Ураган "Мелисса" ослаб до четвертой категории

© AP Photo / Matias Delacroix Люди во время приближения урагана "Мелисса" на побережье Кингстона, Ямайка

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ураган "Мелисса" у берегов Ямайки, ранее усилившийся до пятой категории по шкале Саффира - Симпсона, ослаб до четвертой, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).

Ураган "Мелисса" ранее усилился до наивысшей по силе пятой категории по шкале Саффира-Симпсона.

"Максимальная скорость ветра достигает около 145 миль в час (230 километров в час)... "Мелисса" - ураган четвертой категории по шкале Саффира - Симпсона", - говорится на сайте центра.