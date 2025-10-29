Рейтинг@Mail.ru
13:47 29.10.2025 (обновлено: 13:48 29.10.2025)
Путин рассказал, куда должен поступать улов российских рыбаков
Президент РФ Владимир Путин заявил, что улов российских рыбаков должен поступать на прилавки россиян. РИА Новости, 29.10.2025
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что улов российских рыбаков должен поступать на прилавки россиян.
"В приоритете должны быть именно интересы внутреннего рынка, чтобы улов российских рыбаков, продукция рыбохозяйственных предприятий поступали на прилавки магазинов и рынков, а жители всех регионов России могли купить эти качественные товары по доступной, как я уже сказал, цене", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видео-конференц-связи.
