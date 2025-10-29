Суд на Украине арестовал экс-главу "Укрэнерго"

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Печерский суд Киева избрал обвиняемому в мошенничестве экс-главе национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 13,7 миллиона гривен (326,19 тысячи долларов).