Суд на Украине арестовал экс-главу "Укрэнерго" - РИА Новости, 29.10.2025
22:01 29.10.2025
Суд на Украине арестовал экс-главу "Укрэнерго"
в мире
киев
украина
укрэнерго
верховная рада украины
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Печерский суд Киева избрал обвиняемому в мошенничестве экс-главе национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 13,7 миллиона гривен (326,19 тысячи долларов).
Накануне госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило о предъявлении новых обвинений львовскому бизнесмену Игорю Гринкечичу и задержании Кудрицкого по подозрению в "мошенническом завладении средствами "Укрэнерго". По информации ведомства, они в 2018 году присвоили 13,7 миллиона гривен (более 326 тысяч долларов) на реконструкции объектов энергосистемы.
"Применить к Кудрицкому Владимиру… меру пресечения в виде содержания под стражей… до 26 декабря. Избрать альтернативную меру пресечения в виде залога в размере…17,7 миллиона гривен", - заявила судья Печерского суда Киева во время заседания, которое транслировал украинский телеканал "Общественное".
Во время заседания депутаты Верховной рады Максим Хлапук, Ярослав Железняк и Инна Совсун заявили, что хотят взять Кудрицкого на поруки. Однако суд отказал в удовлетворении их ходатайства. Сам Кудрицкий назвал предъявленные ему обвинения абсурдными.
"По сути меня обвиняют в том, что "Укрэнерго" взыскало с недобросовестного подрядчика долговое обязательство", - приводит слова Кудрицкого агентство РБК-Украина.
В Киеве прошли обыски у родственников детектива НАБУ
20 октября, 12:13
 
В миреКиевУкраинаУкрэнергоВерховная Рада Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
