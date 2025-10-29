Рейтинг@Mail.ru
29.10.2025

Украинские чиновники украли миллионы гривен, незаконно выделяя компенсации
20:57 29.10.2025
Украинские чиновники украли миллионы гривен, незаконно выделяя компенсации
Украинские чиновники украли миллионы гривен, незаконно выделяя компенсации

В Харьковской области чиновники мошенничали с компенсациями за разрушенное жилье

Харьков. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Назначенные киевским режимом чиновники Харьковской области организовали мошенническую схему присвоения компенсаций за разрушенное жилье: повреждения домам наносились специально, и за это выдавали жилищные сертификаты на суммы в миллионы гривен, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
Харьковской области чиновники организовали мошенническую схему по присвоению средств за разрушенное жилье. Неизвестные люди специально наносили повреждения домам, выдавая это за российские обстрелы, после чего получали денежную компенсацию в виде сертификата. Также деньги незаконно выплачивались за дома, разрушенные еще до начала СВО", - сказал собеседник агентства.
По его словам, госслужащие через подставных лиц незаконно выдавали жилищные сертификаты на суммы в миллионы гривен.
"Следствие проверяет более 200 подобных случаев мошенничества с задействованием программы "Обновление", - отметил представитель силовых структур.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
На Украине мошенники лишают военнослужащих собственности
26 августа, 17:52
 
ЖильеХарьковская областьУкраина
 
 
