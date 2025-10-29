Украинские чиновники украли миллионы гривен, незаконно выделяя компенсации

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Назначенные киевским режимом чиновники Харьковской области организовали мошенническую схему присвоения компенсаций за разрушенное жилье: повреждения домам наносились специально, и за это выдавали жилищные сертификаты на суммы в миллионы гривен, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.