Украинские чиновники украли миллионы гривен, незаконно выделяя компенсации
29.10.2025
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Назначенные киевским режимом чиновники Харьковской области организовали мошенническую схему присвоения компенсаций за разрушенное жилье: повреждения домам наносились специально, и за это выдавали жилищные сертификаты на суммы в миллионы гривен, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"В Харьковской области
чиновники организовали мошенническую схему по присвоению средств за разрушенное жилье. Неизвестные люди специально наносили повреждения домам, выдавая это за российские обстрелы, после чего получали денежную компенсацию в виде сертификата. Также деньги незаконно выплачивались за дома, разрушенные еще до начала СВО", - сказал собеседник агентства.
По его словам, госслужащие через подставных лиц незаконно выдавали жилищные сертификаты на суммы в миллионы гривен.
"Следствие проверяет более 200 подобных случаев мошенничества с задействованием программы "Обновление", - отметил представитель силовых структур.