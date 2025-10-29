Рейтинг@Mail.ru
Польша сохранит запрет на ввоз зерна с Украины - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 29.10.2025 (обновлено: 20:27 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/ukraina-2051645049.html
Польша сохранит запрет на ввоз зерна с Украины
Польша сохранит запрет на ввоз зерна с Украины - РИА Новости, 29.10.2025
Польша сохранит запрет на ввоз зерна с Украины
Польша сохранит бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины, сообщает министерство сельского хозяйства и развития села республики. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T20:26:00+03:00
2025-10-29T20:27:00+03:00
в мире
украина
польша
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756796087_0:325:2919:1966_1920x0_80_0_0_fe89484eefe74427723e098b58bd701b.jpg
https://ria.ru/20251029/ukraina-2051637492.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756796087_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d4c7561e5d02d7cb35e3061d37be95f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Польша, Евросоюз, Еврокомиссия
Польша сохранит запрет на ввоз зерна с Украины

Польша сохранит бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины

© AP Photo / Czarek SokolowskiФлаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве
Флаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Флаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 29 окт – РИА Новости. Польша сохранит бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины, сообщает министерство сельского хозяйства и развития села республики.
После отмены Евросоюзом в 2022 году пошлин на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины произошел неконтролируемый ввоз дешевого зерна и рапса в Польшу, что вынудило власти страны ввести автономный запрет на импорт украинского зерна.
"Завершился период полной и односторонней либерализации импорта товаров с Украины, и с сегодняшнего дня вступает в силу новое соглашение, которое возвращает к правилам торговли, основанным на Соглашении об ассоциации между ЕС и Украиной. Стоит отметить, что новое соглашение не учитывает все предложенные Польшей положения, которые должны были минимизировать потенциальное негативное влияние импорта украинских товаров на польское сельское хозяйство", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новые квоты и объемы поставок в Евросоюз украинских товаров, вытекающие из вступающего в силу торгового соглашения между ЕС и Украиной, "касаются импорта товаров в весь ЕС", а в Польше "по-прежнему действует бессрочный запрет на импорт из Украины: пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, а также некоторых продуктов их переработки".
В 2024 году по странам ЕС прокатились массовые протесты фермеров, которые требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции, прежде всего украинской. Как утверждали разные профсоюзные объединения, работа фермеров в ЕС практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Фицо заявил, что не подпишет финансовых гарантий для Украины
Вчера, 19:40
 
В миреУкраинаПольшаЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала