https://ria.ru/20251029/ukraina-2051645049.html
Польша сохранит запрет на ввоз зерна с Украины
Польша сохранит запрет на ввоз зерна с Украины - РИА Новости, 29.10.2025
Польша сохранит запрет на ввоз зерна с Украины
Польша сохранит бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины, сообщает министерство сельского хозяйства и развития села республики. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T20:26:00+03:00
2025-10-29T20:26:00+03:00
2025-10-29T20:27:00+03:00
в мире
украина
польша
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756796087_0:325:2919:1966_1920x0_80_0_0_fe89484eefe74427723e098b58bd701b.jpg
https://ria.ru/20251029/ukraina-2051637492.html
украина
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756796087_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d4c7561e5d02d7cb35e3061d37be95f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Польша, Евросоюз, Еврокомиссия
Польша сохранит запрет на ввоз зерна с Украины
Польша сохранит бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины
ВАРШАВА, 29 окт – РИА Новости. Польша сохранит бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины, сообщает министерство сельского хозяйства и развития села республики.
После отмены Евросоюзом в 2022 году пошлин на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины
произошел неконтролируемый ввоз дешевого зерна и рапса в Польшу
, что вынудило власти страны ввести автономный запрет на импорт украинского зерна.
"Завершился период полной и односторонней либерализации импорта товаров с Украины, и с сегодняшнего дня вступает в силу новое соглашение, которое возвращает к правилам торговли, основанным на Соглашении об ассоциации между ЕС
и Украиной. Стоит отметить, что новое соглашение не учитывает все предложенные Польшей положения, которые должны были минимизировать потенциальное негативное влияние импорта украинских товаров на польское сельское хозяйство", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новые квоты и объемы поставок в Евросоюз украинских товаров, вытекающие из вступающего в силу торгового соглашения между ЕС и Украиной, "касаются импорта товаров в весь ЕС", а в Польше "по-прежнему действует бессрочный запрет на импорт из Украины: пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, а также некоторых продуктов их переработки".
В 2024 году по странам ЕС прокатились массовые протесты фермеров, которые требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции, прежде всего украинской. Как утверждали разные профсоюзные объединения, работа фермеров в ЕС практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии
и стран-членов союза.