В Киевской области женщина ударила полицейского палкой в ходе мобилизации
В Киевской области женщина ударила полицейского палкой в ходе мобилизации - РИА Новости, 29.10.2025
В Киевской области женщина ударила полицейского палкой в ходе мобилизации
Женщина ударила палкой по голове полицейского во время конфликта в ходе силовой мобилизации жителей в селе Княжичи Киевской области, ее задержали, сообщили в... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T19:57:00+03:00
2025-10-29T19:57:00+03:00
2025-10-29T19:59:00+03:00
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Женщина ударила палкой по голове полицейского во время конфликта в ходе силовой мобилизации жителей в селе Княжичи Киевской области, ее задержали, сообщили в областном управлении полиции.
"Во время проверки военно-учетных документов местный житель отказался их предоставлять. Впоследствии между местными жителями, полицейскими и военнослужащими возник конфликт, в ходе которого одна из женщин ударила работника полиции палкой по голове, причинив ему телесные повреждения. Правоохранители задержали 42-летнюю женщину", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
По информации ведомства, заведено уголовное дело по статье "Умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. В полиции также добавили, что устанавливает правомерность действий полицейских.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ
, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине
всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной Рады
по правам человека Дмитрий Лубинец
ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.