В Киевской области женщина ударила полицейского палкой в ходе мобилизации

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Женщина ударила палкой по голове полицейского во время конфликта в ходе силовой мобилизации жителей в селе Княжичи Киевской области, ее задержали, сообщили в областном управлении полиции.

"Во время проверки военно-учетных документов местный житель отказался их предоставлять. Впоследствии между местными жителями, полицейскими и военнослужащими возник конфликт, в ходе которого одна из женщин ударила работника полиции палкой по голове, причинив ему телесные повреждения. Правоохранители задержали 42-летнюю женщину", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.

По информации ведомства, заведено уголовное дело по статье "Умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. В полиции также добавили, что устанавливает правомерность действий полицейских.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ , на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.