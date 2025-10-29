Фицо заявил, что не подпишет финансовых гарантий для Украины

БРАТИСЛАВА, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не подпишет никаких финансовых гарантий для Украины, которые были бы направлены на финансирование военных расходов Киева, по этому вопросу будет созвано внеочередное заседание парламента.
"Мы не будем никому ничего давать, как я уже публично объявил, и я к этому (вопросу - ред.) буду инициировать созыв внеочередного заседания парламента, я не подпишу никакой гарантии для финансирования Украины, если речь идет о военных расходах на 2026-2027 годы. Словакия ни центом не будет участвовать в финансировании военных расходов Украины", - сказал Фицо журналистам на пресс-конференции после заседания правительства, которая транслировалась на официальной странице кабмина в социальной сети Facebook * в среду.
Ранее Фицо говорил, что Словакия оказывает Украине гуманитарную помощь, но никогда не согласится выделять из своего бюджета средства для покрытия военных расходов Киева. На пресс-конференции в воскресенье Фицо заверил, что Словакия не будет участвовать ни в каких схемах Европейского союза, которые предлагаются для финансирования конфликта на Украине. По его словам, схемы предлагаются разные, среди них, например, предложение сложиться или же подписать гарантию по кредиту для Украины, который Киев, как считает Фицо, вернуть никогда не сможет.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
