Фицо заявил, что не подпишет финансовых гарантий для Украины

БРАТИСЛАВА, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не подпишет никаких финансовых гарантий для Украины, которые были бы направлены на финансирование военных расходов Киева, по этому вопросу будет созвано внеочередное заседание парламента.