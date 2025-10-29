Генерирующие мощности Украины упали до минимума

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Общая генерирующая мощность Украины сократились почти до минимума, необходимого для поддержания отопительного сезона в стране, сообщил украинский вице-премьер по вопросам реконструкции, передает агентство Блумберг со ссылкой на украинского министра по вопросам развития общин и территорий Алексея Кулебу.
При этом Блумберг отмечает, что для поддержания тепла Украине требуется от 15 до 17 гигаватт, "что оставляет очень мало резервного запаса".
Замглавы комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко 11 октября заявил, что начало отопительного сезона на Украине будут максимально откладывать из-за дефицита газа. Во вторник украинское министерство развития общин и территорий сообщило о начале отопительного сезона в 13 регионах Украины, в том числе в Киеве и Киевской области.
Ранее украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов, предупреждая о трудной зиме с температурой в квартирах до +10 °C и частыми отключениями света, посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.
Депутат Верховной рады Михаил Бондар 22 октября заявил, что Украина может столкнуться с нехваткой газа уже в декабре-январе, по его словам, отопительный сезон на Украине находится под большим вопросом, власти к нему оказались не готовы. Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявлял, что в стране зимой будут отключения света и газа. Ранее он заявил, что предстоящая зима будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал сограждан уезжать на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.
