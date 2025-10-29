Рейтинг@Mail.ru
Генерирующие мощности Украины упали до минимума - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 29.10.2025 (обновлено: 16:50 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/ukraina-2051561123.html
Генерирующие мощности Украины упали до минимума
Генерирующие мощности Украины упали до минимума - РИА Новости, 29.10.2025
Генерирующие мощности Украины упали до минимума
Общая генерирующая мощность Украины сократились почти до минимума, необходимого для поддержания отопительного сезона в стране, сообщил украинский вице-премьер... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T10:51:00+03:00
2025-10-29T16:50:00+03:00
в мире
украина
киев
киевская область
алексей кулеба
юрий продан
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049767907_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_96084aaedca752cf447ef9abde03bc72.jpg
https://ria.ru/20251008/ukraina-2046869745.html
https://ria.ru/20251010/ukraina-2047564101.html
украина
киев
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049767907_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_1eddb84453c9bf9c35bf3c05a754bc90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, киевская область, алексей кулеба, юрий продан, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Киевская область, Алексей Кулеба, Юрий Продан, Верховная Рада Украины
Генерирующие мощности Украины упали до минимума

Генерирующие мощности Украины упали до минимума, нужного для отопления

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Киев, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Общая генерирующая мощность Украины сократились почти до минимума, необходимого для поддержания отопительного сезона в стране, сообщил украинский вице-премьер по вопросам реконструкции, передает агентство Блумберг со ссылкой на украинского министра по вопросам развития общин и территорий Алексея Кулебу.
"Кулеба заявил, что в 2021 году общая генерирующая мощность Украине составляла 25 гигаватт ... на сегодняшний день этот показатель сократился до 17 гигаватт", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Украине отключают газ, свет и тепло
8 октября, 08:00
При этом Блумберг отмечает, что для поддержания тепла Украине требуется от 15 до 17 гигаватт, "что оставляет очень мало резервного запаса".
Замглавы комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко 11 октября заявил, что начало отопительного сезона на Украине будут максимально откладывать из-за дефицита газа. Во вторник украинское министерство развития общин и территорий сообщило о начале отопительного сезона в 13 регионах Украины, в том числе в Киеве и Киевской области.
Ранее украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов, предупреждая о трудной зиме с температурой в квартирах до +10 °C и частыми отключениями света, посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.
Депутат Верховной рады Михаил Бондар 22 октября заявил, что Украина может столкнуться с нехваткой газа уже в декабре-январе, по его словам, отопительный сезон на Украине находится под большим вопросом, власти к нему оказались не готовы. Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявлял, что в стране зимой будут отключения света и газа. Ранее он заявил, что предстоящая зима будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал сограждан уезжать на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.
Генераторы на улице в Киеве во время отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
На Украине упал уровень интернет-подключения из-за отключений света
10 октября, 16:42
 
В миреУкраинаКиевКиевская областьАлексей КулебаЮрий ПроданВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала