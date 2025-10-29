Экс-мэру Одессы грозит до восьми лет лишения свободы

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Украинская полиция сообщила в среду, что предъявила экс-мэру Одессы Геннадию Труханову, которого лишили гражданства Украины, обвинение в служебной халатности, ему и ряду чиновников грозит до восьми лет лишения свободы.

Труханов 30 сентября сообщил о выпадении в городе за несколько часов полуторамесячной нормы осадков. На следующий день госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Одессе в результате наводнения, вызванного сильным ливнем, погибли девять человек, в том числе ребенок. По данным ведомства, из подтопленных районов удалось спасти 362 человека и эвакуировать 227 транспортных средств. Областная прокуратура в этой связи возбудила уголовное дело.