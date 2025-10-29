Рейтинг@Mail.ru
Экс-мэру Одессы грозит до восьми лет лишения свободы - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:28 29.10.2025 (обновлено: 10:36 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/ukraina-2051398694.html
Экс-мэру Одессы грозит до восьми лет лишения свободы
Экс-мэру Одессы грозит до восьми лет лишения свободы - РИА Новости, 29.10.2025
Экс-мэру Одессы грозит до восьми лет лишения свободы
Украинская полиция сообщила в среду, что предъявила экс-мэру Одессы Геннадию Труханову, которого лишили гражданства Украины, обвинение в служебной халатности,... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T10:28:00+03:00
2025-10-29T10:36:00+03:00
в мире
одесса
украина
геннадий труханов
владимир зеленский
одесский городской совет
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051400187_113:0:1166:592_1920x0_80_0_0_4daa0f3a7083422d3614ff07d3a6c023.jpg
https://ria.ru/20251018/ukraina-2049031460.html
https://ria.ru/20251014/zelenskiy-2048249450.html
одесса
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051400187_275:0:1280:754_1920x0_80_0_0_3fa157c46c5b8e97c92fb2ad52489689.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, украина, геннадий труханов, владимир зеленский, одесский городской совет, страна.ua
В мире, Одесса, Украина, Геннадий Труханов, Владимир Зеленский, Одесский городской совет, Страна.ua
Экс-мэру Одессы грозит до восьми лет лишения свободы

На Украине экс-мэру Одессы Труханову предъявили обвинение в служебной халатности

© Фото : Национальная полиция УкраиныПредъявление обвинения экс-мэру Одессы Геннадию Труханову
Предъявление обвинения экс-мэру Одессы Геннадию Труханову - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : Национальная полиция Украины
Предъявление обвинения экс-мэру Одессы Геннадию Труханову
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Украинская полиция сообщила в среду, что предъявила экс-мэру Одессы Геннадию Труханову, которого лишили гражданства Украины, обвинение в служебной халатности, ему и ряду чиновников грозит до восьми лет лишения свободы.
Владимир Зеленский 14 октября лишил Труханова гражданства Украины. Главой Одесской городской военной администрации он назначил Сергея Лысака, который с февраля 2023 года возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию.
Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Экс-мэра Одессы ждет депортация и отъем бизнеса, заявили в подполье
18 октября, 03:43
"Служебная халатность, стоившая жизней: подозрения получили чиновники Одесского городского совета и коммунального предприятия. Среди фигурантов – бывший мэр Одессы, двое его заместителей, должностные лица департаментов Одесского горсовета, а также директор, начальник и главные инженеры структурного подразделения коммунального предприятия. Злоумышленникам грозит до восьми лет заключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацполиции.
Украинское издание "Страна.ua" во вторник сообщало, что Труханову предъявлено обвинение.
Труханов 30 сентября сообщил о выпадении в городе за несколько часов полуторамесячной нормы осадков. На следующий день госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Одессе в результате наводнения, вызванного сильным ливнем, погибли девять человек, в том числе ребенок. По данным ведомства, из подтопленных районов удалось спасти 362 человека и эвакуировать 227 транспортных средств. Областная прокуратура в этой связи возбудила уголовное дело.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Экс-депутат Рады рассказал, зачем Зеленский лишил гражданства мэра Одессы
14 октября, 19:00
 
В миреОдессаУкраинаГеннадий ТрухановВладимир ЗеленскийОдесский городской советСтрана.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала