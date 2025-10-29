Экс-мэру Одессы грозит до восьми лет лишения свободы

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Украинская полиция сообщила в среду, что предъявила экс-мэру Одессы Геннадию Труханову, которого лишили гражданства Украины, обвинение в служебной халатности, ему и ряду чиновников грозит до восьми лет лишения свободы.
Владимир Зеленский 14 октября лишил Труханова гражданства Украины. Главой Одесской городской военной администрации он назначил Сергея Лысака, который с февраля 2023 года возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию.
"Служебная халатность, стоившая жизней: подозрения получили чиновники Одесского городского совета и коммунального предприятия. Среди фигурантов – бывший мэр Одессы, двое его заместителей, должностные лица департаментов Одесского горсовета, а также директор, начальник и главные инженеры структурного подразделения коммунального предприятия. Злоумышленникам грозит до восьми лет заключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацполиции.
Труханов 30 сентября сообщил о выпадении в городе за несколько часов полуторамесячной нормы осадков. На следующий день госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Одессе в результате наводнения, вызванного сильным ливнем, погибли девять человек, в том числе ребенок. По данным ведомства, из подтопленных районов удалось спасти 362 человека и эвакуировать 227 транспортных средств. Областная прокуратура в этой связи возбудила уголовное дело.