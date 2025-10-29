Пленный солдат ВСУ рассказал, почему не хочет возвращаться на Украину

КУРСК, 29 окт - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик рассказал РИА Новости, что его настолько поразили обстрелы ВСУ православных храмов Курской области, что он не хочет возвращаться на Украину по обмену.
Хвостик был старостой церкви Петра и Павла Московского Патриархата в Черниговской области, о чём ранее рассказал РИА Новости. Он собирался пойти в церковь готовиться к празднику, когда к его дому подъехали ТЦК и сразу забрали в военкомат. После того, как он добровольно сдался в плен во время эвакуации с передовой военнослужащие ВС РФ показали ему разбитые храмы Курской области.
"И когда я начал видеть, что они даже разбивали церкви, ну это было уже именно ... ну вообще у меня отношение полностью кардинально сбилось к украинской вообще армии. Честно, отношения вообще к Богу нет у людей", - рассказал пленный.
"Церковь — это дом Божий. Но если вы убиваете дом Бога, как вы себя тогда называете православным? Какие вы православные? Зачем тогда говорить, что я православный, если ты рушишь дом Бога? Зачем к безбожникам возвращаться?" - добавил Хвостик.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Ссылаясь на связь Украинской православной церкви с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. Служба безопасности Украины (СБУ) стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Глава СБУ Василий Малюк 13 августа отметил, что против священников в государстве заведено более 170 уголовных дел, в отношении 31 священнослужителя уже вынесены приговоры. Многие представители духовенства УПЦ находятся в заключении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18