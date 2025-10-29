Пленный солдат ВСУ рассказал, почему не хочет возвращаться на Украину

КУРСК, 29 окт - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик рассказал РИА Новости, что его настолько поразили обстрелы ВСУ православных храмов Курской области, что он не хочет возвращаться на Украину по обмену.

Хвостик был старостой церкви Петра и Павла Московского Патриархата в Черниговской области, о чём ранее рассказал РИА Новости. Он собирался пойти в церковь готовиться к празднику, когда к его дому подъехали ТЦК и сразу забрали в военкомат. После того, как он добровольно сдался в плен во время эвакуации с передовой военнослужащие ВС РФ показали ему разбитые храмы Курской области

"И когда я начал видеть, что они даже разбивали церкви, ну это было уже именно ... ну вообще у меня отношение полностью кардинально сбилось к украинской вообще армии. Честно, отношения вообще к Богу нет у людей", - рассказал пленный.

"Церковь — это дом Божий. Но если вы убиваете дом Бога, как вы себя тогда называете православным? Какие вы православные? Зачем тогда говорить, что я православный, если ты рушишь дом Бога? Зачем к безбожникам возвращаться?" - добавил Хвостик.