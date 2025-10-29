Рейтинг@Mail.ru
Баскетболистки УГМК выиграли Суперкубок России
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
21:48 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/ugmk-2051654244.html
Баскетболистки УГМК выиграли Суперкубок России
Баскетболистки УГМК выиграли Суперкубок России - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Баскетболистки УГМК выиграли Суперкубок России
Баскетболистки екатеринбургского УГМК победили "Надежду" из Оренбургской области в матче за Суперкубок России 2025 года. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-29T21:48:00+03:00
2025-10-29T21:48:00+03:00
баскетбол
спорт
россия
оренбургская область
екатеринбург
угмк
надежда (оренбург)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/01/2014608641_0:131:1281:851_1920x0_80_0_0_a9f5ae18bfb90d709cd5ab281ed27dad.jpg
/20250925/basketbol-2044447647.html
россия
оренбургская область
екатеринбург
спорт, россия, оренбургская область, екатеринбург, угмк, надежда (оренбург)
Баскетбол, Спорт, Россия, Оренбургская область, Екатеринбург, УГМК, Надежда (Оренбург)
Баскетболистки УГМК выиграли Суперкубок России

Баскетболистки УГМК в V раз подряд выиграли Суперкубок России, обыграв "Надежду"

© Соцсети УГМКБаскетболистки УГМК
Баскетболистки УГМК - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Соцсети УГМК
Баскетболистки УГМК. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Баскетболистки екатеринбургского УГМК победили "Надежду" из Оренбургской области в матче за Суперкубок России 2025 года.
Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 83:81 (21:15, 20:19, 17:22, 25:25). Больше всех очков в матче набрала Эшли Беверли Келли из "Надежды" (23). В составе УГМК самой результативной стала Йована Ногич (16 очков). Сербская баскетболистка была признана самым ценным игроком турнира.
Суперкубок России среди женских команд проводится с 2021 года. Баскетболистки УГМК выиграли все розыгрыши турнира. Всего для игроков екатеринбургского клуба это десятый выигранный титул подряд.
БаскетболСпортРоссияОренбургская областьЕкатеринбургУГМКНадежда (Оренбург)
 
