Баскетболистки УГМК выиграли Суперкубок России
Баскетболистки УГМК выиграли Суперкубок России
Баскетболистки екатеринбургского УГМК победили "Надежду" из Оренбургской области в матче за Суперкубок России 2025 года. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-29T21:48:00+03:00
баскетбол
спорт
россия
оренбургская область
екатеринбург
угмк
надежда (оренбург)
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, оренбургская область, екатеринбург, угмк, надежда (оренбург)
Баскетбол, Спорт, Россия, Оренбургская область, Екатеринбург, УГМК, Надежда (Оренбург)
Баскетболистки УГМК выиграли Суперкубок России
Баскетболистки УГМК в V раз подряд выиграли Суперкубок России, обыграв "Надежду"