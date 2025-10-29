Отца убрал киллер, сына зарезали гопники: за что убили русского чемпиона

Его отца застрелили. Сам спортсмен добился мировой славы, но тоже погиб при жутких обстоятельствах. РИА Новости Спорт рассказывает кровавую историю о звериной жестокости молодых парней и трагической судьбе целой семьи.

Убили из переделанного травмата

"Один из самых перспективных борцов-полутяжей в России", — так описывали Юрия Власко в тренерском штабе национальной сборной. Его ждало чемпионское будущее, но все оборвалось в один миг.

Власко родился в Осинском районе Иркутской области. В борьбу его привели в девять лет. Сначала — в греко-римскую. Зашло не сразу. Тренировался из-под палки, мечтал о хоккее. Бросил и клюшку с шайбой, шлялся по улицам, не находя себе места.

© Фото : соцсети Могила Владимира Власко © Фото : соцсети Могила Владимира Власко

Его отец, Владимир Власко — известный в Улан-Удэ криминальный авторитет по прозвищу Хохол. Но мечтал он о совершенно другом будущем для сына, поэтому и отдал его в спорт. Именно отец уговорил Юру вернуться на борцовский ковер. "Он спрашивал меня: "Чем ты тогда хочешь заниматься? Скажи, хочешь по подворотням бегать? Иди и тренируйся", — вспоминал Юрий в одном из интервью.

Вскоре Власко-старшего убили в подъезде собственного дома выстрелом в голову из переделанного в боевой травматического пистолета. В городе происходили передел сфер влияния, рейдерские захваты, махинации с недвижимостью. "Мешал много кому. Итог вполне ожидаемый", — говорили приближенные к Хохлу люди. В 13 лет Юрий остался без отца.

К тому времени Власко уже сменил профиль и начал специализироваться на вольной борьбе. Попал в группу к Федору Махутову, к которому относился как к родному дедушке.

© Фото : Бурятский государственный университет Тренер Юрия Власко Федор Махутов © Фото : Бурятский государственный университет Тренер Юрия Власко Федор Махутов

« "Пухлый, бегать не умел, ходил, пыхтел. А в итоге вышел из такого парня красавчик", — вспоминал тренер. Юрий рос честным и правильным человеком, так его воспитывал отец. "Душа компании. Удивительный мальчик", — говорил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Власко уверенно двигался к цели - Олимпийским играм. Не стеснялся говорить, что это дается не всем, но у него точно получится. В 18 лет выиграл первенство Европы, спустя год защитил титул. Стал победителем Кубка России.

В июле 2017 года на турнире на призы Бориса Будаева в Улан-Удэ Власко легко взял золото. На пьедестале отшучивался про "родные стены". После соревнований борцы отправились в пансионат, расположенный в селе Горячинск, прямо на берегу Байкала. Отдыхали в местном кафе, ходили на танцы, режим не нарушали. Так рассказывали о них сотрудники турбазы. Но все же сумели нарваться на неприятности. По информации СМИ, причина банальна – не поделили с местными внимание женского пола.

"Юра начал синеть"

Субботним утром спавшего Власко разбудил один из друзей. Попросил о помощи в разборках с группой молодых людей. Юрий отправился на пляж. Но разговора не получилось. Ссора переросла в побоище. Сначала Власко получил удар ножом в шею, затем в ход пошел кусок арматуры. Добивали уже потерявшего сознание парня огромным камнем, валявшимся на берегу. Все это произошло за 25 секунд.

© Фото : Федерация спортивной борьбы России Двукратный победитель юниорского чемпионата Европы по борьбе Юрий Власко © Фото : Федерация спортивной борьбы России Двукратный победитель юниорского чемпионата Европы по борьбе Юрий Власко

Подоспевшие на помощь друзья обнаружили начинавшего синеть Юру. В панике пытались его реанимировать. Дежурившие на берегу спасатели вызвали скорую и полицию. Преступники к тому моменту уже сбежали. "Со стороны помощь никто не оказал: полиция ждала медиков, береговая служба также не подошла, несмотря на то, что все произошло недалеко от их здания. Спустя 20 минут друзья парня сами загрузили его в какую-то машину. Но уже было ясно, что они не успеют", — рассказывали очевидцы.

« "Нет слов, чтобы высказать горечь этой потери, нелепость и несправедливость, которую совершила мразь, взяв на себя право забрать совсем еще юную, такую нужную для семьи, родителей и всех нас жизнь", — еле сдерживая накатывавшую ярость говорил Мамиашивили в интервью RT.

В последний день июля Власко похоронили рядом с отцом в родном селе Оса. Юрий пережил папу всего на семь лет. Убийцам удавалось скрываться от полиции, первого подозреваемого задержали лишь 3 августа, практически сразу — и второго. А вот третий находился в бегах аж до середины октября. Защита обвиняемых делала ставку на версию самообороны, но в СК такой вариант сразу же отмели.

Мама Власко не скрывала шока от поведения убийц сына в суде: "Раскаяния не увидела". В итоге, все трое отправились в колонию строгого режима. Евгений Манкуев получил 17 лет, Антон Санжиев — 16, а Евгений Бадмаев — 12.