Отца убрал киллер, сына зарезали гопники: за что убили русского чемпиона
21:45 29.10.2025 (обновлено: 20:06 30.10.2025)
Отца убрал киллер, сына зарезали гопники: за что убили русского чемпиона
Отца убрал киллер, сына зарезали гопники: за что убили русского чемпиона - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Отца убрал киллер, сына зарезали гопники: за что убили русского чемпиона
Его отца застрелили. Сам спортсмен добился мировой славы, но тоже погиб при жутких обстоятельствах. РИА Новости Спорт рассказывает кровавую историю о звериной... РИА Новости Спорт, 30.10.2025
улан-удэ, следственный комитет россии (ск рф), авторы риа новости спорт, вокруг спорта
Улан-Удэ, Следственный комитет России (СК РФ), Авторы РИА Новости Спорт, Вокруг спорта

Отца убрал киллер, сына зарезали гопники: за что убили русского чемпиона

Сергей Смышляев
Сергей Смышляев
Обозреватель РИА Новости Спорт
Все материалыНаписать автору
Его отца застрелили. Сам спортсмен добился мировой славы, но тоже погиб при жутких обстоятельствах. РИА Новости Спорт рассказывает кровавую историю о звериной жестокости молодых парней и трагической судьбе целой семьи.

Убили из переделанного травмата

"Один из самых перспективных борцов-полутяжей в России", — так описывали Юрия Власко в тренерском штабе национальной сборной. Его ждало чемпионское будущее, но все оборвалось в один миг.
Власко родился в Осинском районе Иркутской области. В борьбу его привели в девять лет. Сначала — в греко-римскую. Зашло не сразу. Тренировался из-под палки, мечтал о хоккее. Бросил и клюшку с шайбой, шлялся по улицам, не находя себе места.
Его отец, Владимир Власко — известный в Улан-Удэ криминальный авторитет по прозвищу Хохол. Но мечтал он о совершенно другом будущем для сына, поэтому и отдал его в спорт. Именно отец уговорил Юру вернуться на борцовский ковер. "Он спрашивал меня: "Чем ты тогда хочешь заниматься? Скажи, хочешь по подворотням бегать? Иди и тренируйся", — вспоминал Юрий в одном из интервью.
Вскоре Власко-старшего убили в подъезде собственного дома выстрелом в голову из переделанного в боевой травматического пистолета. В городе происходили передел сфер влияния, рейдерские захваты, махинации с недвижимостью. "Мешал много кому. Итог вполне ожидаемый", — говорили приближенные к Хохлу люди. В 13 лет Юрий остался без отца.
К тому времени Власко уже сменил профиль и начал специализироваться на вольной борьбе. Попал в группу к Федору Махутову, к которому относился как к родному дедушке.
«
"Пухлый, бегать не умел, ходил, пыхтел. А в итоге вышел из такого парня красавчик", — вспоминал тренер. Юрий рос честным и правильным человеком, так его воспитывал отец. "Душа компании. Удивительный мальчик", — говорил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
Власко уверенно двигался к цели - Олимпийским играм. Не стеснялся говорить, что это дается не всем, но у него точно получится. В 18 лет выиграл первенство Европы, спустя год защитил титул. Стал победителем Кубка России.
В июле 2017 года на турнире на призы Бориса Будаева в Улан-Удэ Власко легко взял золото. На пьедестале отшучивался про "родные стены". После соревнований борцы отправились в пансионат, расположенный в селе Горячинск, прямо на берегу Байкала. Отдыхали в местном кафе, ходили на танцы, режим не нарушали. Так рассказывали о них сотрудники турбазы. Но все же сумели нарваться на неприятности. По информации СМИ, причина банальна – не поделили с местными внимание женского пола.

"Юра начал синеть"

Субботним утром спавшего Власко разбудил один из друзей. Попросил о помощи в разборках с группой молодых людей. Юрий отправился на пляж. Но разговора не получилось. Ссора переросла в побоище. Сначала Власко получил удар ножом в шею, затем в ход пошел кусок арматуры. Добивали уже потерявшего сознание парня огромным камнем, валявшимся на берегу. Все это произошло за 25 секунд.
Подоспевшие на помощь друзья обнаружили начинавшего синеть Юру. В панике пытались его реанимировать. Дежурившие на берегу спасатели вызвали скорую и полицию. Преступники к тому моменту уже сбежали. "Со стороны помощь никто не оказал: полиция ждала медиков, береговая служба также не подошла, несмотря на то, что все произошло недалеко от их здания. Спустя 20 минут друзья парня сами загрузили его в какую-то машину. Но уже было ясно, что они не успеют", — рассказывали очевидцы.
«
"Нет слов, чтобы высказать горечь этой потери, нелепость и несправедливость, которую совершила мразь, взяв на себя право забрать совсем еще юную, такую нужную для семьи, родителей и всех нас жизнь", — еле сдерживая накатывавшую ярость говорил Мамиашивили в интервью RT.
В последний день июля Власко похоронили рядом с отцом в родном селе Оса. Юрий пережил папу всего на семь лет. Убийцам удавалось скрываться от полиции, первого подозреваемого задержали лишь 3 августа, практически сразу — и второго. А вот третий находился в бегах аж до середины октября. Защита обвиняемых делала ставку на версию самообороны, но в СК такой вариант сразу же отмели.
Мама Власко не скрывала шока от поведения убийц сына в суде: "Раскаяния не увидела". В итоге, все трое отправились в колонию строгого режима. Евгений Манкуев получил 17 лет, Антон Санжиев — 16, а Евгений Бадмаев — 12.
К сожалению, это был не конец трагичной истории. Первый тренер Власко, Федор Махутов, не смог перенести смерть талантливого воспитанника. "Очень переживал", - говорили его ученики. Сердце Махутова остановилось 4 сентября в гостиничном номере на олимпийской базе в подмосковном Новогорске.
 
Улан-УдэСледственный комитет России (СК РФ)Авторы РИА Новости СпортВокруг спорта
 
