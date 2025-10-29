https://ria.ru/20251029/tusk-2051427099.html
Туск сделал дерзкое заявление о России и Орбане
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан очарован Москвой и хочет построить свою страну по образу России, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, чьи слова... РИА Новости, 29.10.2025
Туск сделал дерзкое заявление о России и Орбане
Туск: Орбан очарован Москвой и хочет сделать из Венгрии Россию