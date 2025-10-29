Рейтинг@Mail.ru
Туск сделал дерзкое заявление о России и Орбане - РИА Новости, 29.10.2025
11:49 29.10.2025
Туск сделал дерзкое заявление о России и Орбане
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан очарован Москвой и хочет построить свою страну по образу России, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск
Туск сделал дерзкое заявление о России и Орбане

Туск: Орбан очарован Москвой и хочет сделать из Венгрии Россию

Премьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан очарован Москвой и хочет построить свою страну по образу России, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, чьи слова приводит The Guardian.
«
"В последнее время Орбан, похоже, очарован Москвой. Теперь он считает, что лучше построить в некоторой степени авторитарную модель по образцу России", — заявил Туск.
В понедельник Орбан заявил, что хотел бы, чтобы ЕС начал переговоры и достиг соглашения с Россией о будущем европейской безопасности и "территории, называемой Украиной".
Венгерский министр также назвал катастрофической ошибкой нежелание Евросоюза вести переговоры с Москвой.
