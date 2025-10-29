https://ria.ru/20251029/turtsiya-2051510278.html
Спасатели извлекли тело погибшего из-под обломков дома в Гебзе
Спасатели извлекли тело, предположительно, подростка из-под обломков рухнувшего в турецком Гебзе дома, слышат голос живого человека, сообщил замглавы МВД Турции РИА Новости, 29.10.2025
СТАМБУЛ, 29 окт - РИА Новости. Спасатели извлекли тело, предположительно, подростка из-под обломков рухнувшего в турецком Гебзе дома, слышат голос живого человека, сообщил замглавы МВД Турции Мехмет Акташ.
Почти 150 спасателей работают на месте обрушения шестиэтажного дома в турецком Гебзе, под завалами пять человек, заявил ранее министр внутренних дел Турции
Али Ерликая.
"К сожалению, спасатели обнаружили тело, предположительно, подростка. Из-под завалов слышен голос живого человека, судя по всему женщины", - сообщил Акташ журналистам.
По данным газеты Sabah, погибший - 12-летний мальчик. Спасатели продолжают операцию по спасению еще четверых человек.