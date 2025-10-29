https://ria.ru/20251029/turtsiya-2051385124.html
Под завалами обрушившегося в Турции дома остаются пять человек
Под завалами обрушившегося в Турции дома остаются пять человек
СТАМБУЛ, 29 окт - РИА Новости. Почти 150 спасателей работают на месте обрушения шестиэтажного дома в турецком Гебзе, под завалами пять человек, заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
"В 07.30 мск было получено сообщение, что шестиэтажный дом обрушился в районе Гебзе провинции Коджаэли
. Под завалами остаются пять человек… в общей сложности в поисково-спасательных работах задействованы 147 спасателей", - сообщил министр в соцсети X.
В поисках задействованы два БПЛА, а также поисковые собаки.