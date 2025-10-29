Рейтинг@Mail.ru
Под завалами обрушившегося в Турции дома остаются пять человек
09:40 29.10.2025 (обновлено: 09:49 29.10.2025)
Под завалами обрушившегося в Турции дома остаются пять человек
Почти 150 спасателей работают на месте обрушения шестиэтажного дома в турецком Гебзе, под завалами пять человек, заявил министр внутренних дел Турции Али... РИА Новости, 29.10.2025
в мире, турция
В мире, Турция
Под завалами обрушившегося в Турции дома остаются пять человек

Под завалами дома в Турции остаются пять человек, на месте работают дроны

СТАМБУЛ, 29 окт - РИА Новости. Почти 150 спасателей работают на месте обрушения шестиэтажного дома в турецком Гебзе, под завалами пять человек, заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
"В 07.30 мск было получено сообщение, что шестиэтажный дом обрушился в районе Гебзе провинции Коджаэли. Под завалами остаются пять человек… в общей сложности в поисково-спасательных работах задействованы 147 спасателей", - сообщил министр в соцсети X.
В поисках задействованы два БПЛА, а также поисковые собаки.
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В результате землетрясения в Турции пострадали 26 человек
В мире, Турция
 
 
