Турция назвала Израиль угрозой для региона

АНКАРА, 29 окт - РИА Новости. Администрация президента Турции назвала Израиль угрозой для региона на фоне ударов по Газе, призвала к решительным действиям.

МИД Турции ранее назвал атаки Израиля на Газу нарушением перемирия, призвал соблюдать договоренности.

"Решение израильского парламента о присоединении оккупированного Западного берега и немедленная последующая атака на Газу показывают, что израильское руководство не стремится к миру, а наоборот, намерено продолжать оккупацию и геноцид.

Эта последняя атака еще раз продемонстрировала, что Израиль представляет угрозу для регионального мира и стабильности", - говорится в заявлении главы Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Бурханеттина Дурана в Х.

По его словам, международное сообщество должно "продемонстрировать решимость осудить политику геноцида, проводимую Израилем".

Во вторник офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в нарушении условий перемирия, после того как было установлено, что группировка вернула Израилю часть останков заложника, тело которого израильские военные забрали еще около двух лет назад, вместо того, чтобы вернуть тела тех заложников, которые все еще находятся в Газе. Кроме того, радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщала, что во вторник боевики обстреляли израильских солдат в Газе, а те были вынуждены открыть ответный огонь.

Палестинский телеканал "Аль-Акса" со ссылкой на службу гражданской обороны, сообщил, что два мирных жителя стали жертвами удара израильских ВВС по жилому дому в Газе.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть израильской все оставшиеся в ее руках 28 тел. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.