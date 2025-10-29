Рейтинг@Mail.ru
00:20 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/turtsija-2051345869.html
Турция назвала Израиль угрозой для региона
Турция назвала Израиль угрозой для региона
Турция назвала Израиль угрозой для региона

Администрация Эрдогана назвала Израиль угрозой для региона после ударов по Газе

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
АНКАРА, 29 окт - РИА Новости. Администрация президента Турции назвала Израиль угрозой для региона на фоне ударов по Газе, призвала к решительным действиям.
МИД Турции ранее назвал атаки Израиля на Газу нарушением перемирия, призвал соблюдать договоренности.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
США допускают продолжение стычек между Израилем и ХАМАС, заявил Вэнс
00:00
"Решение израильского парламента о присоединении оккупированного Западного берега и немедленная последующая атака на Газу показывают, что израильское руководство не стремится к миру, а наоборот, намерено продолжать оккупацию и геноцид.
Эта последняя атака еще раз продемонстрировала, что Израиль представляет угрозу для регионального мира и стабильности", - говорится в заявлении главы Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Бурханеттина Дурана в Х.
По его словам, международное сообщество должно "продемонстрировать решимость осудить политику геноцида, проводимую Израилем".
Во вторник офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в нарушении условий перемирия, после того как было установлено, что группировка вернула Израилю часть останков заложника, тело которого израильские военные забрали еще около двух лет назад, вместо того, чтобы вернуть тела тех заложников, которые все еще находятся в Газе. Кроме того, радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщала, что во вторник боевики обстреляли израильских солдат в Газе, а те были вынуждены открыть ответный огонь.
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Израиль уведомил США о планах нанести удары по сектору Газа, сообщили СМИ
Вчера, 22:19
Палестинский телеканал "Аль-Акса" со ссылкой на службу гражданской обороны, сообщил, что два мирных жителя стали жертвами удара израильских ВВС по жилому дому в Газе.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть израильской все оставшиеся в ее руках 28 тел. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
План президента США Дональда Трампа, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие официальные лица еврейского государства практически в каждом заявлении по сектору Газа напоминают, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В ООН обеспокоены решением Израиля возобновить удары по Газе
Вчера, 19:53
 
