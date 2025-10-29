https://ria.ru/20251029/turnir-2051463543.html
Россиянка проиграла матч во втором круге турнира WTA в Китае
Россиянка проиграла матч во втором круге турнира WTA в Китае
Российская теннисистка Елена Приданкина проиграла представительнице Швейцарии Виктории Голубич в матче второго круга турнира категории WTA 250 в китайском... РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Россиянка проиграла матч во втором круге турнира WTA в Китае
Приданкина проиграла швейцарке Голубич во втором круге турнира в Цзюцзяне