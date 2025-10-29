Рейтинг@Mail.ru
Россиянка проиграла матч во втором круге турнира WTA в Китае - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Теннис
 
13:01 29.10.2025 (обновлено: 13:11 29.10.2025)
Россиянка проиграла матч во втором круге турнира WTA в Китае
Россиянка проиграла матч во втором круге турнира WTA в Китае
Российская теннисистка Елена Приданкина проиграла представительнице Швейцарии Виктории Голубич в матче второго круга турнира категории WTA 250 в китайском... РИА Новости Спорт, 29.10.2025
теннис
спорт
виктория голубич
юлия путинцева
женская теннисная ассоциация (wta)
/20251028/tennis-2051331266.html
Новости
спорт, виктория голубич, юлия путинцева, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Виктория Голубич, Юлия Путинцева, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Россиянка проиграла матч во втором круге турнира WTA в Китае

Приданкина проиграла швейцарке Голубич во втором круге турнира в Цзюцзяне

© Фото : Социальные сети ПриданкинойЕлена Приданкина
Елена Приданкина - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : Социальные сети Приданкиной
Елена Приданкина. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российская теннисистка Елена Приданкина проиграла представительнице Швейцарии Виктории Голубич в матче второго круга турнира категории WTA 250 в китайском Цзюцзяне, призовой фонд которого превышает 275 тыс долларов.
Встреча завершилась победой 53-й ракетки мира Голубич над 205-м номером рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Приданкиной со счетом 6:0, 4:6, 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 42 минуты.
В четвертьфинале Голубич сыграет с победительницей встречи Юлия Путинцева (Казахстан, 75) - Чжэн Ушуан (Китай, 309).
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Соболенко попала в одну группу с Гауфф на итоговом турнире WTA
28 октября, 21:12
 
ТеннисСпортВиктория ГолубичЮлия ПутинцеваЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
