https://ria.ru/20251029/tszyu--2051440023.html
Сын Цзю проведет бой с австралийцем
Сын Цзю проведет бой с австралийцем - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Сын Цзю проведет бой с австралийцем
Австралийский боксер Никита Цзю проведет поединок против соотечественника Майкла Зерафы, сообщается на официальном сайте промоутерской компании No Limit. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-29T12:18:00+03:00
2025-10-29T12:18:00+03:00
2025-10-29T12:18:00+03:00
единоборства
спорт
константин (костя) цзю
бокс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1969007752_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_53722d60fcc3e02b5a10f99c36216d1c.jpg
/20250725/sport-2031490134.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1969007752_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_4b544c69bf4b5c077ef87482bcc1246a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, константин (костя) цзю, бокс
Единоборства, Спорт, Константин (Костя) Цзю, Бокс
Сын Цзю проведет бой с австралийцем
Австралийский боксер Никита Цзю проведет бой с Майклом Зерафой
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Австралийский боксер Никита Цзю проведет поединок против соотечественника Майкла Зерафы, сообщается на официальном сайте промоутерской компании No Limit.
Поединок состоится 16 января 2026 года, место проведения боя будет объявлено позднее. Как сообщил Fox Sports Australia, бой пройдет в промежуточной весовой категории - 71,5 кг. Обычно Цзю выступает в первом среднем весе, в то время как Зерафа - в среднем весе.
Никите Цзю 27 лет, на его счету 11 побед подряд (девять - нокаутом) на профессиональном ринге при отсутствии поражений. Он является сыном экс-абсолютного чемпиона мира Константина Цзю. Зерафе 33 года, он одержал 34 победы при пяти поражениях.
В октябре Никита Цзю попал в автомобильную аварию в Австралии. Константин Цзю сообщил РИА Новости, что ДТП было несерьезным, его сын не пострадал.