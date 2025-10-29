Сын Цзю проведет бой с австралийцем

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Австралийский боксер Никита Цзю проведет поединок против соотечественника Майкла Зерафы, сообщается на официальном сайте промоутерской компании No Limit.

Поединок состоится 16 января 2026 года, место проведения боя будет объявлено позднее. Как сообщил Fox Sports Australia, бой пройдет в промежуточной весовой категории - 71,5 кг. Обычно Цзю выступает в первом среднем весе, в то время как Зерафа - в среднем весе.

Никите Цзю 27 лет, на его счету 11 побед подряд (девять - нокаутом) на профессиональном ринге при отсутствии поражений. Он является сыном экс-абсолютного чемпиона мира Константина Цзю. Зерафе 33 года, он одержал 34 победы при пяти поражениях.