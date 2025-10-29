Цыбульский отметил важность системной поддержки межнациональной сферы

АРХАНГЕЛЬСК, 29 окт – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе заседания регионального совета по межнациональным отношениям отметил важность системной работы в этой сфере в условиях усилившегося давления на Россию, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В современных условиях, когда внешнее давление на Россию усиливается, именно межнациональная сфера становится одной из целей информационных атак. Попытки спровоцировать недоверие, подменить реальные ценности, посеять рознь между людьми – всё это требует от нас не формальных мер, а продуманной, системной работы", - сказал Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства.

По словам главы региона, задача властей и общественных организаций – сохранить выстраивающуюся годами атмосферу доверия, взаимного уважения и реального участия представителей всех народов в жизни региона.

По данным регионального правительства, в Архангельской области проживают представители 114 национальностей, и за последние годы не зафиксировано серьезных конфликтов на этнической или религиозной почве. "Такая стабильность является результатом постоянной профилактической и просветительской работы. При этом важно не только сохранять сложившийся уровень доверия и взаимодействия, но и укреплять его, создавая современные инструменты и практики работы в сфере межнациональных отношений", - говорится в сообщении.

Цыбульский в ходе заседания поручил сосредоточиться на нескольких направлениях: развитии системы раннего выявления и профилактики межнациональных конфликтов, поддержке национально-культурных объединений, информационном продвижении позитивных примеров взаимодействия народов и подготовке кадров.

"Наша цель – не просто поддерживать стабильность, а выстраивать устойчивые механизмы взаимодействия между людьми, институтами и сообществами", - подчеркнул Цыбульский.

Согласно данным Всероссийской переписи населения 2020 года, на территории Архангельской области наиболее многочисленным народом являются русские 97,4%, 2,6% жителей региона – представители других национальностей. В регионе проживают украинцы, белорусы, азербайджанцы, армяне, татары, таджики, цыгане и другие народности.