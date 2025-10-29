Рейтинг@Mail.ru
22:02 29.10.2025
ЦСКА одержал пятую победу подряд в Единой лиге ВТБ
ЦСКА одержал пятую победу подряд в Единой лиге ВТБ
Баскетбольный клуб ЦСКА обыграл екатеринбургский "Уралмаш" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-29T22:02:00+03:00
2025-10-29T22:02:00+03:00
спорт, уралмаш, цска, единая лига втб
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБаскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА (Москва) - "Пари НН" (Нижний Новгород)
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Баскетбольный клуб ЦСКА обыграл екатеринбургский "Уралмаш" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Москве завершилась со счетом 95:72 (29:20, 24:16, 21:14, 21:22) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Тайрелл Нельсон из "Уралмаша", в активе которого 20 очков. В составе победителей больше всех очков набрал Самсон Руженцев (16).
Единая Лига ВТБ
29 октября 2025 • начало в 20:00
Завершен
ЦСКА
95 : 72
Уралмаш
Календарь Турнирная таблица История встреч
ЦСКА выиграл пятый матч подряд и, одержав шестую победу в семи встречах, располагается на второй строчке в турнирной таблице. "Уралмаш" с тремя победами идет седьмым.
Георгий Жбанов - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"Зенит" обыграл "Парму" в матче Единой лиги ВТБ
29 октября, 21:59
 
БаскетболСпортУралмашЦСКАЕдиная Лига ВТБ
 
