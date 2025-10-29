https://ria.ru/20251029/tsska-2051656834.html
ЦСКА одержал пятую победу подряд в Единой лиге ВТБ
ЦСКА одержал пятую победу подряд в Единой лиге ВТБ - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
ЦСКА одержал пятую победу подряд в Единой лиге ВТБ
Баскетбольный клуб ЦСКА обыграл екатеринбургский "Уралмаш" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-29T22:02:00+03:00
2025-10-29T22:02:00+03:00
2025-10-29T22:02:00+03:00
баскетбол
спорт
уралмаш
цска
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051656538_0:152:1888:1214_1920x0_80_0_0_df076d3fe71d714cb085bb62675ff4e5.jpg
/20251029/zenit-2051656238.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051656538_213:0:1888:1256_1920x0_80_0_0_395848a523a1bb9fd58a22f6c918372a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, уралмаш, цска, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Уралмаш, ЦСКА, Единая Лига ВТБ
ЦСКА одержал пятую победу подряд в Единой лиге ВТБ
ЦСКА одержал пятую победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв "Уралмаш"