"Циан" запустил бесплатный онлайн-сервис подбора и покупки жилья

Консультанты "Циана" помогут выбрать квартиру и сопроводят сделку в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре и в областях этих городов. В других регионах страны на сегодня доступен только подбор.

"Рынок первичного жилья сложный, и мы запустили сервис консультантов по новостройкам, чтобы сделать путь к сделке прозрачным, предсказуемым и комфортным. Мы не зависим от застройщиков и действуем в интересах покупателя. Консультант помогает сформулировать запрос, подбирает оптимальные предложения с учетом скидок от застройщика и, если нужно, сопровождает клиента до сделки", — говорится в комментарии директора вертикали первичной недвижимости "Циана" Артема Глебова.