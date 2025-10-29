Рейтинг@Mail.ru
11:04 29.10.2025 (обновлено: 11:05 29.10.2025)
"Циан" запустил бесплатный онлайн-сервис подбора и покупки жилья
Девушка смотрит в окно. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Платформа операций на рынке недвижимости "Циан" запустила бесплатный онлайн-сервис подбора и сопровождения сделок по покупке квартир на рынке новостроек, сообщает компания.
Консультанты "Циана" помогут выбрать квартиру и сопроводят сделку в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре и в областях этих городов. В других регионах страны на сегодня доступен только подбор.
"Рынок первичного жилья сложный, и мы запустили сервис консультантов по новостройкам, чтобы сделать путь к сделке прозрачным, предсказуемым и комфортным. Мы не зависим от застройщиков и действуем в интересах покупателя. Консультант помогает сформулировать запрос, подбирает оптимальные предложения с учетом скидок от застройщика и, если нужно, сопровождает клиента до сделки", — говорится в комментарии директора вертикали первичной недвижимости "Циана" Артема Глебова.
Заголовок открываемого материала