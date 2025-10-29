https://ria.ru/20251029/tsb-2051426826.html
ЦБ рассчитывает, что бюджет на 2026 год позволит снизить ключевую ставку
ЦБ рассчитывает, что бюджет на 2026 год позволит снизить ключевую ставку - РИА Новости, 29.10.2025
ЦБ рассчитывает, что бюджет на 2026 год позволит снизить ключевую ставку
Банк России рассчитывает, что госбюджет на следующий год замедлит инфляцию и тем самым создаст пространство для снижения ключевой ставки, заявила глава ЦБ... РИА Новости, 29.10.2025
