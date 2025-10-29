Рейтинг@Mail.ru
ЦБ рассчитывает, что бюджет на 2026 год позволит снизить ключевую ставку - РИА Новости, 29.10.2025
11:49 29.10.2025
ЦБ рассчитывает, что бюджет на 2026 год позволит снизить ключевую ставку
ЦБ рассчитывает, что бюджет на 2026 год позволит снизить ключевую ставку

Вид на здание Банка России
Вид на здание Банка России. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Банк России рассчитывает, что госбюджет на следующий год замедлит инфляцию и тем самым создаст пространство для снижения ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы рассчитываем, что бюджет 2026 года поможет замедлить инфляцию, и это откроет больше пространства для дальнейшего снижения ключевой ставки", - сказала она, выступая на заседании Совета Федерации.
ЦБ выпустит в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец"
ЦБ выпустит в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец"
27 октября, 17:07
 
Экономика Эльвира Набиуллина Совет Федерации РФ Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
