ЦАХАЛ нанесла удар по складу с оружием палестинских радикалов в Газе
ЦАХАЛ нанесла удар по складу с оружием палестинских радикалов в Газе - РИА Новости, 29.10.2025
ЦАХАЛ нанесла удар по складу с оружием палестинских радикалов в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду нанесла прицельный удар на севере Газы по складу с оружием палестинских радикалов, сообщила армейская пресс-служба. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T18:50:00+03:00
2025-10-29T18:50:00+03:00
2025-10-29T18:51:00+03:00
в мире
обострение палестино-израильского конфликта
сектор газа
армия обороны израиля (цахал)
израиль
сектор газа
израиль
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта, Сектор Газа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Израиль
ЦАХАЛ нанесла удар по складу с оружием палестинских радикалов на севере Газы