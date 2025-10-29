Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ нанесла удар по складу с оружием палестинских радикалов в Газе - РИА Новости, 29.10.2025
18:50 29.10.2025 (обновлено: 18:51 29.10.2025)
ЦАХАЛ нанесла удар по складу с оружием палестинских радикалов в Газе
ЦАХАЛ нанесла удар по складу с оружием палестинских радикалов в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду нанесла прицельный удар на севере Газы по складу с оружием палестинских радикалов, сообщила армейская пресс-служба. РИА Новости, 29.10.2025
в мире, обострение палестино-израильского конфликта, сектор газа, армия обороны израиля (цахал), израиль
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта, Сектор Газа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Израиль
ЦАХАЛ нанесла удар по складу с оружием палестинских радикалов в Газе

ЦАХАЛ нанесла удар по складу с оружием палестинских радикалов на севере Газы

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду нанесла прицельный удар на севере Газы по складу с оружием палестинских радикалов, сообщила армейская пресс-служба.
"Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес точечный удар в районе Бейт-Лахия в северной части сектора Газа по объекту террористической инфраструктуры, где хранилось оружие и летательные аппараты, предназначенные для осуществления террористической атаки против солдат ЦАХАЛ и Государства Израиль", - говорится в сообщении.
В миреОбострение палестино-израильского конфликтаСектор ГазаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Израиль
 
 
