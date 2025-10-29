СМИ раскрыли причину уголовного преследования экс-мэра Одессы

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Экс-мэра Одессы Геннадия Труханова, лишенного украинского гражданства и обвиненного в служебной халатности, скорее всего, посадят для демонстрации силы киевского режима, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в украинских правоохранительных органах.
Владимир Зеленский 14 октября лишил Труханова гражданства Украины. Украинская полиция сообщила 29 октября, что предъявила Труханову обвинение в служебной халатности, ему и ряду чиновников грозит до восьми лет лишения свободы.
«
"У Труханова максимально неприятная перспектива. Следствие взяло и его, и его окружение... (Это окружение - ред.) будут склонять к даче показаний против экс-мэра. Глобально - Труханова, вероятнее всего, посадят. Либо по этому делу, либо по делу, которое уже давно ведет НАБУ", - приводит издание слова источника.
По мнению источника, главный мотив уголовного преследования Труханова - продемонстрировать местному самоуправлению и региональным элитам, что Киев может "посадить любого". "Сам Труханов был готов к такому развитию событий - он уже заранее собрал "тревожный чемоданчик", - отметил источник. Как считает собеседник издания, тюремное заключение экс-мэра за служебную халатность может создать прецедент. "Теперь же, получается, любого мэра можно отправлять в тюрьму по обвинению в халатности после каждого потопа и урагана, если были жертвы или разрушения", - подчеркнул он.
Труханов 30 сентября сообщил о выпадении в городе за несколько часов полуторамесячной нормы осадков. На следующий день госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Одессе в результате наводнения, вызванного сильным ливнем, погибли девять человек, в том числе ребенок. По данным ведомства, из подтопленных районов удалось спасти 362 человека и эвакуировать 227 транспортных средств. Областная прокуратура в этой связи возбудила уголовное дело.
Сальдо объяснил, почему мэра Одессы лишили гражданства
14 октября, 19:43