СМИ раскрыли причину уголовного преследования экс-мэра Одессы

«

"У Труханова максимально неприятная перспектива. Следствие взяло и его, и его окружение... (Это окружение - ред.) будут склонять к даче показаний против экс-мэра. Глобально - Труханова, вероятнее всего, посадят. Либо по этому делу, либо по делу, которое уже давно ведет НАБУ", - приводит издание слова источника.