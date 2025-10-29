Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли причину уголовного преследования экс-мэра Одессы
29.10.2025
СМИ раскрыли причину уголовного преследования экс-мэра Одессы
СМИ раскрыли причину уголовного преследования экс-мэра Одессы
Экс-мэра Одессы Геннадия Труханова, лишенного украинского гражданства и обвиненного в служебной халатности, скорее всего, посадят для демонстрации силы... РИА Новости, 29.10.2025
СМИ раскрыли причину уголовного преследования экс-мэра Одессы

Экс-мэра Одессы Труханова могут посадить для демонстрации силы киевского режима

Геннадий Труханов
Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Геннадий Труханов. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Экс-мэра Одессы Геннадия Труханова, лишенного украинского гражданства и обвиненного в служебной халатности, скорее всего, посадят для демонстрации силы киевского режима, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в украинских правоохранительных органах.
Владимир Зеленский 14 октября лишил Труханова гражданства Украины. Украинская полиция сообщила 29 октября, что предъявила Труханову обвинение в служебной халатности, ему и ряду чиновников грозит до восьми лет лишения свободы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Экс-депутат Рады рассказал, зачем Зеленский лишил гражданства мэра Одессы
14 октября, 19:00
«
"У Труханова максимально неприятная перспектива. Следствие взяло и его, и его окружение... (Это окружение - ред.) будут склонять к даче показаний против экс-мэра. Глобально - Труханова, вероятнее всего, посадят. Либо по этому делу, либо по делу, которое уже давно ведет НАБУ", - приводит издание слова источника.
По мнению источника, главный мотив уголовного преследования Труханова - продемонстрировать местному самоуправлению и региональным элитам, что Киев может "посадить любого". "Сам Труханов был готов к такому развитию событий - он уже заранее собрал "тревожный чемоданчик", - отметил источник. Как считает собеседник издания, тюремное заключение экс-мэра за служебную халатность может создать прецедент. "Теперь же, получается, любого мэра можно отправлять в тюрьму по обвинению в халатности после каждого потопа и урагана, если были жертвы или разрушения", - подчеркнул он.
Труханов 30 сентября сообщил о выпадении в городе за несколько часов полуторамесячной нормы осадков. На следующий день госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Одессе в результате наводнения, вызванного сильным ливнем, погибли девять человек, в том числе ребенок. По данным ведомства, из подтопленных районов удалось спасти 362 человека и эвакуировать 227 транспортных средств. Областная прокуратура в этой связи возбудила уголовное дело.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Сальдо объяснил, почему мэра Одессы лишили гражданства
14 октября, 19:43
 
В миреОдессаУкраинаВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Геннадий Труханов
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
