Эксперт рассказала, что делать, когда заставляют работать из отпуска

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сотрудник, которого пытаются принудительно привлечь к работе из отпуска, может уточнить у начальства готовность официально отозвать его с отдыха и издать приказ с предоставлением неиспользованного периода в удобные даты, рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
"(Работнику следует - ред.) уточнить у руководства, готово ли оно официально отозвать сотрудника из отпуска с изданием приказа и предоставлением в последующем неиспользованной части отпуска в удобные для работника даты", - объяснила эксперт.
В случае, если начальство не готово официально отозвать сотрудника из отпуска, но настаивает на работе, можно обратиться с жалобой в Роструд, комиссию по трудовым спорам или районный суд, добавила Подольская. В заявлении в Роструд человек вправе указать необходимость сохранения конфиденциальности обращения.
Раскрыто, когда работнику могут отказать в отпуске
22 мая, 02:15