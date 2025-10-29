Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, что делать, когда заставляют работать из отпуска
02:23 29.10.2025
Эксперт рассказала, что делать, когда заставляют работать из отпуска
Сотрудник, которого пытаются принудительно привлечь к работе из отпуска, может уточнить у начальства готовность официально отозвать его с отдыха и издать приказ РИА Новости, 29.10.2025
общество
татьяна подольская
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество, татьяна подольская, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Общество, Татьяна Подольская, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
Эксперт рассказала, что делать, когда заставляют работать из отпуска

Подольская: если сотрудника просят работать из отпуска, нужен официальный приказ

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сотрудник, которого пытаются принудительно привлечь к работе из отпуска, может уточнить у начальства готовность официально отозвать его с отдыха и издать приказ с предоставлением неиспользованного периода в удобные даты, рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
"(Работнику следует - ред.) уточнить у руководства, готово ли оно официально отозвать сотрудника из отпуска с изданием приказа и предоставлением в последующем неиспользованной части отпуска в удобные для работника даты", - объяснила эксперт.
В случае, если начальство не готово официально отозвать сотрудника из отпуска, но настаивает на работе, можно обратиться с жалобой в Роструд, комиссию по трудовым спорам или районный суд, добавила Подольская. В заявлении в Роструд человек вправе указать необходимость сохранения конфиденциальности обращения.
Общество
 
 
