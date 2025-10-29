Эксперт рассказала, что делать, когда заставляют работать из отпуска

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сотрудник, которого пытаются принудительно привлечь к работе из отпуска, может уточнить у начальства готовность официально отозвать его с отдыха и издать приказ с предоставлением неиспользованного периода в удобные даты, рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.