Bloomberg назвал дату и место встречи Трампа с Орбаном
18:56 29.10.2025
Bloomberg назвал дату и место встречи Трампа с Орбаном
Bloomberg назвал дату и место встречи Трампа с Орбаном
Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с премьером Венгрии Виктором Орбаном 8 ноября, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 29.10.2025
Bloomberg назвал дату и место встречи Трампа с Орбаном

Bloomberg: Трамп планирует встретиться с Орбаном 8 ноября

ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с премьером Венгрии Виктором Орбаном 8 ноября, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 8 ноября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что хотя окончательное место встречи до сих пор не согласовано, сам Орбан на текущей неделе уже объявил о своем предстоящем приезде в Вашингтон.
Орбан и Трамп поговорили по телефону
3 марта, 16:43
 
