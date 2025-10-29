https://ria.ru/20251029/tramp-2051624291.html
Bloomberg назвал дату и место встречи Трампа с Орбаном
Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с премьером Венгрии Виктором Орбаном 8 ноября, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T18:56:00+03:00
2025-10-29T18:56:00+03:00
2025-10-29T18:57:00+03:00
в мире
сша
венгрия
виктор орбан
дональд трамп
сша
венгрия
2025
Новости
ru-RU
Bloomberg: Трамп планирует встретиться с Орбаном 8 ноября