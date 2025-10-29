https://ria.ru/20251029/tramp-2051581185.html
Трамп демонстрирует постоянство в отстаивании интересов США, заявил Песков
Президент США Дональд Трамп демонстрирует постоянство, отстаивает интересы Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T17:26:00+03:00
2025-10-29T17:26:00+03:00
2025-10-29T17:26:00+03:00
