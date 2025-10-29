https://ria.ru/20251029/tramp-2051447776.html
Трамп заявил, что встреча с Си Цзиньпином будет "замечательной"
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирующаяся 30 октября встреча с главой КНР Си Цзиньпином будет "замечательной" для обоих лидеров. РИА Новости, 29.10.2025
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирующаяся 30 октября встреча с главой КНР Си Цзиньпином будет "замечательной" для обоих лидеров.
"Завтра (встреча - ред.) с президентом (председателем - ред.) Китая Си (Цзиньпином
- ред.). Это будет замечательная встреча для обоих", - написал американский президент в соцсети Truth Social.
Трамп
также прокомментировал свое турне по Азии
, в рамках которого он уже посетил Малайзию
и Японию
и сейчас находится в Южной Корее
.
"Возвращаю триллионы долларов обратно в США
! Отличная поездка. Имею дело с очень умными, талантливыми и чудесными лидерами", - написал он.
Трамп находится в Южной Корее с визитом с 29 по 30 октября для участия в мероприятиях в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Кёнчжу с 31 октября по 1 ноября. В преддверии переговоров с южнокорейским лидером Трампу впервые в истории Соединенных Штатов вручили главную южнокорейскую госнаграду Большой орден Мугунхва, а также копию знаменитой золотой короны периода древнего государства Силла.
Ранее Трамп в Кёнчжу заявил, что рассчитывает на сделку с Китаем по итогам встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.
Встреча лидеров США и Китая намечена на 30 октября в Южной Корее. В последнее время отношения стран обострились, а ситуацию в экономических отношениях и Вашингтон
, и Пекин
описывают как "торговую войну".