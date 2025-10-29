Трамп рассказал об ожиданиях от переговоров с Си Цзиньпином

КЁНЧЖУ (Южная Корея), 29 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в южнокорейском Кёнчжу отметил свою уверенность в том, что переговоры с главой КНР Си Цзиньпином, назначенные на 30 октября, пройдут наилучшим образом.