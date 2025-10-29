Трамп рассказал об ожиданиях от переговоров с Си Цзиньпином

КЁНЧЖУ (Южная Корея), 29 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в южнокорейском Кёнчжу отметил свою уверенность в том, что переговоры с главой КНР Си Цзиньпином, назначенные на 30 октября, пройдут наилучшим образом.
Трамп находится в Южной Корее с визитом с 29 по 30 октября для участия в мероприятиях в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Кёнчжу с 31 октября по 1 ноября. В преддверии переговоров с южнокорейским лидером Трампу впервые в истории Соединенных Штатов вручили главную южнокорейскую госнаграду Большой орден Мугунхва, а также копию знаменитой золотой короны периода древнего государства Силла.
"Завтра уже приезжает председатель Си (Цзиньпин – ред.). И то, что между нами, очень важно для всего мира. Мы все этого очень ждем, и я думаю для всех все получится наилучшим образом. И это наш основной фокус внимания в этот мой визит", - сказал Трамп на встрече с Ли Чжэ Мёном.
Ранее Трамп в Кёнчжу заявил, что рассчитывает на сделку с Китаем по итогам встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.
