Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал об ожиданиях от переговоров с Си Цзиньпином - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/tramp-2051399662.html
Трамп рассказал об ожиданиях от переговоров с Си Цзиньпином
Трамп рассказал об ожиданиях от переговоров с Си Цзиньпином - РИА Новости, 29.10.2025
Трамп рассказал об ожиданиях от переговоров с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в южнокорейском Кёнчжу отметил свою уверенность в том, что переговоры с... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T10:31:00+03:00
2025-10-29T10:31:00+03:00
в мире
китай
южная корея
сша
дональд трамп
си цзиньпин
ли чжэ мен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149927/97/1499279701_0:0:3774:2124_1920x0_80_0_0_38d2f540a0acd7b091e9bd904fba8717.jpg
https://ria.ru/20251028/tramp-2051027145.html
https://ria.ru/20251025/tramp-2050619929.html
китай
южная корея
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149927/97/1499279701_55:0:3774:2789_1920x0_80_0_0_728cf76704b691786a27adc75e511a05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, южная корея, сша, дональд трамп, си цзиньпин, ли чжэ мен
В мире, Китай, Южная Корея, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Ли Чжэ Мен
Трамп рассказал об ожиданиях от переговоров с Си Цзиньпином

Трамп выразил уверенность в наилучшем исходе переговоров с Си Цзиньпином

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трампа и Си Цзиньпин
Дональд Трампа и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трампа и Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЁНЧЖУ (Южная Корея), 29 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в южнокорейском Кёнчжу отметил свою уверенность в том, что переговоры с главой КНР Си Цзиньпином, назначенные на 30 октября, пройдут наилучшим образом.
Трамп находится в Южной Корее с визитом с 29 по 30 октября для участия в мероприятиях в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Кёнчжу с 31 октября по 1 ноября. В преддверии переговоров с южнокорейским лидером Трампу впервые в истории Соединенных Штатов вручили главную южнокорейскую госнаграду Большой орден Мугунхва, а также копию знаменитой золотой короны периода древнего государства Силла.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Трамп хочет от Си то, что председатель не может ему дать
Вчера, 08:00
"Завтра уже приезжает председатель Си (Цзиньпин – ред.). И то, что между нами, очень важно для всего мира. Мы все этого очень ждем, и я думаю для всех все получится наилучшим образом. И это наш основной фокус внимания в этот мой визит", - сказал Трамп на встрече с Ли Чжэ Мёном.
Ранее Трамп в Кёнчжу заявил, что рассчитывает на сделку с Китаем по итогам встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.
Встреча лидеров США и Китая намечена на 30 октября в Южной Корее. В последнее время отношения стран обострились, а ситуацию в экономических отношениях и Вашингтон, и Пекин описывают как "торговую войну".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Трамп сообщил, какой вопрос поднимет на встрече с Си Цзиньпином
25 октября, 21:37
 
В миреКитайЮжная КореяСШАДональд ТрампСи ЦзиньпинЛи Чжэ Мен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала