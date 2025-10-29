Рейтинг@Mail.ru
Трамп не смог согласовать встречу с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 29.10.2025
09:01 29.10.2025 (обновлено: 09:05 29.10.2025)
Трамп не смог согласовать встречу с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп на переговорах с лидером Южной Кореи Ли Чжэ Мёном заявил, что в этот раз не смог согласовать расписание с лидером КНДР Ким Чен Ыном... РИА Новости, 29.10.2025
КЁНЧЖУ, 29 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на переговорах с лидером Южной Кореи Ли Чжэ Мёном заявил, что в этот раз не смог согласовать расписание с лидером КНДР Ким Чен Ыном для встречи, трансляция переговоров ведется телеканалом KTV.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и лидер Южной Кореи Ли Чжэ Мён после церемонии приветствия и вручения подарков приступили к переговорам за обедом, трансляция велась на канале Белого дома.
"Мы не смогли выработать время (для встречи - ред.) в этот раз", - заявил Трамп.
Ранее сообщалось, что Трампу в Южной Корее впервые для президентов США вручили главную награду страны Большой орден Мугунхва. После церемонии, лидеры США м Южной Кореи приступили к переговорам.
"Не хожу на пляж и не сплю целый день". Трамп раскрыл, как решает конфликты
