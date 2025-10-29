https://ria.ru/20251029/tramp-2051380017.html
Трамп не смог согласовать встречу с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп на переговорах с лидером Южной Кореи Ли Чжэ Мёном заявил, что в этот раз не смог согласовать расписание с лидером КНДР Ким Чен Ыном... РИА Новости, 29.10.2025
КЁНЧЖУ, 29 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на переговорах с лидером Южной Кореи Ли Чжэ Мёном заявил, что в этот раз не смог согласовать расписание с лидером КНДР Ким Чен Ыном для встречи, трансляция переговоров ведется телеканалом KTV.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп
и лидер Южной Кореи Ли Чжэ Мён
после церемонии приветствия и вручения подарков приступили к переговорам за обедом, трансляция велась на канале Белого дома.
«
"Мы не смогли выработать время (для встречи - ред.) в этот раз", - заявил Трамп.
Ранее сообщалось, что Трампу в Южной Корее впервые для президентов США вручили главную награду страны Большой орден Мугунхва. После церемонии, лидеры США м Южной Кореи приступили к переговорам.