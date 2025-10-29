Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о превосходстве США в разработке ядерных подлодок - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:49 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/tramp-2051375147.html
Трамп заявил о превосходстве США в разработке ядерных подлодок
Трамп заявил о превосходстве США в разработке ядерных подлодок - РИА Новости, 29.10.2025
Трамп заявил о превосходстве США в разработке ядерных подлодок
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты значительно опережают другие страны в сфере военных технологий, особенно в разработке ядерных... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T07:49:00+03:00
2025-10-29T07:49:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048574693_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_afe492c74bf53bd6b313ac4b06a66cc8.jpg
https://ria.ru/20251029/tramp-2051374993.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048574693_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c112b765e125aa698a918f9b77c09e5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил о превосходстве США в разработке ядерных подлодок

Трамп: США опережают другие страны в области ядерных подлодок на 25 лет

© AP Photo / John McDonnellПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / John McDonnell
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕНЧЖУ, 29 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты значительно опережают другие страны в сфере военных технологий, особенно в разработке ядерных подводных лодок.
"Мы на первом месте в военной сфере — по качеству оружия, по возможностям, и все хотят покупать у нас. В области ядерных подлодок мы настолько далеко продвинулись, что опережаем конкурентов примерно на 25 лет", — сказал Трамп, выступая в среду с речью на саммите АТЭС в южнокорейском Кенчжу.
Он добавил, что США также занимают ведущие позиции в областях квантовых технологий, искусственного интеллекта и ядерных разработок.
Президент США Дональд Трамп на саммите руководителей стран Азиатско -Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Трамп рассчитывает на сделку с Китаем
07:47
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала