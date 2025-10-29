https://ria.ru/20251029/tramp-2051374993.html
Трамп рассчитывает на сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на сделку с Китаем по итогам встречи с лидером КНР Си Цзиньпином. РИА Новости, 29.10.2025
