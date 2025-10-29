Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассчитывает на сделку с Китаем - РИА Новости, 29.10.2025
07:47 29.10.2025 (обновлено: 09:54 29.10.2025)
Трамп рассчитывает на сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на сделку с Китаем по итогам встречи с лидером КНР Си Цзиньпином. РИА Новости, 29.10.2025
2025
в мире, китай, сша, южная корея, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Южная Корея, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
© AP Photo / Ng Han GuanПрезидент США Дональд Трамп на саммите руководителей стран Азиатско -Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу, Южная Корея
Президент США Дональд Трамп на саммите руководителей стран Азиатско -Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу, Южная Корея
КЕНЧЖУ (ЮЖНАЯ КОРЕЯ), 29 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на сделку с Китаем по итогам встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.
"Думаю, у нас будет сделка. Думаю, это будет хорошая сделка для обоих. И это отличный результат, это лучше, чем драться и проходить через всякие проблемы, для которых нет причин", - заявил Трамп на сессии саммита АТЭС.
Встреча лидеров США и Китая намечена на 30 октября в Южной Корее. В последнее время отношения стран обострились, а ситуацию в экономических отношениях и Вашингтон, и Пекин описывают как "торговую войну".
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите руководителей стран Азиатско -Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Трамп заявил, что экономика США переживает революцию
