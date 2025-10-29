https://ria.ru/20251029/tramp-2051368396.html
Трамп прибыл в Южную Корею для участия в саммите АТЭС
Трамп прибыл в Южную Корею для участия в саммите АТЭС - РИА Новости, 29.10.2025
Трамп прибыл в Южную Корею для участия в саммите АТЭС
Президент США Дональд Трамп прибыл в Южную Корею, где примет участие в саммите АТЭС и встретится с лидером КНР Си Цзиньпином, следует из трансляции местных... РИА Новости, 29.10.2025
в мире
сша
китай
южная корея
дональд трамп
си цзиньпин
Трамп прибыл в Южную Корею для участия в саммите АТЭС и встречи с лидером Китая