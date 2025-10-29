Трамп планирует войну в Венесуэле, заявила конгрессвуман

ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует войну в Венесуэле с целью свержения правительства Николаса Мадуро, считает американская конгрессвуман-демократ Рашида Тлаиб.
"Никто не должен обладать такой властью, которая сейчас есть у президента, планирующего войну с целью смены режима в Венесуэле", - заявила она на мероприятии, организованном американской Ассоциацией по контролю над вооружениями.
По мнению Тлаиб, у Трампа также не должно быть полномочий, чтобы "просто убивать людей" в Карибском бассейне.
Ранее в октябре Трамп на мероприятии в Белом доме пообещал "убивать" тех людей, которые привозят наркотики в США. "Мы просто будем убивать тех, кто привозит наркотики в нашу страну. Понятно? Мы будем их убивать", - заявил он журналистам.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Эти действия раскритиковали некоторые конгрессмены, которые считают, что администрация Трампа должна представить законодателям больше оснований для нанесения ударов. Американский лидер в ответ на критику рассказал, что проведет брифинг конгрессменам в случае, если будет планировать расширять операцию до ударов по суше. Подобные действия по законам Соединенных Штатов могут требовать одобрения конгресса, где президенту нужно будет официально объявить войну боливарианской республике.
Президент Колумбии Петро Густаво 21 октября выступил против действий США в отношении Венесуэлы, обвинив Трампа в том, что он хочет завоевать боливарианскую республику под предлогом борьбы с наркотрафиком. По его словам, Соединенные Штаты заинтересованы в получении контроля над нефтью страны. Петро также обвинил Штаты в "превышении силы" после того, как в результате ударов по судам республики погибли 27 человек. По его мнению, эти действия нарушают международное право.
