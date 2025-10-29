Рейтинг@Mail.ru
Трамп высказался о переизбрании на третий срок - РИА Новости, 29.10.2025
05:20 29.10.2025 (обновлено: 11:10 29.10.2025)
Трамп высказался о переизбрании на третий срок
Трамп высказался о переизбрании на третий срок - РИА Новости, 29.10.2025
Трамп высказался о переизбрании на третий срок
Президент США Дональд Трамп, говоря о возможности избираться на третий срок, заявил, что ему это делать запрещено. РИА Новости, 29.10.2025
в мире
сша
южная корея
дональд трамп
майк джонсон
в мире, сша, южная корея, дональд трамп, майк джонсон
В мире, США, Южная Корея, Дональд Трамп, Майк Джонсон
Трамп высказался о переизбрании на третий срок

Трамп напомнил, что ему запрещено избираться на третий срок

Президент США Дональд Трамп общается с журналистами на борту президентского самолета во время его перелета из Токио в Южную Корею
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами на борту президентского самолета во время его перелета из Токио в Южную Корею - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами на борту президентского самолета во время его перелета из Токио в Южную Корею
ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, говоря о возможности избираться на третий срок, заявил, что ему это делать запрещено.
"Основываясь на том, что я читал, мне не разрешено баллотироваться", — сообщил он журналистам на пути в Южную Корею.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В США рассказали о плане Трампа переизбраться на третий срок
24 октября, 10:58
При этом глава Белого дома выразил уверенность в том, что уровень его поддержки в США находятся на самом высоком уровне для американских президентов за многие годы.
Во вторник спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон заявил о том, что Трамп осведомлен об ограничениях на переизбрание, установленных конституцией страны, и возможности их обойти не существует.
Трамп заявил, что подумает над переизбранием в 2028 году
15 мая, 15:05
Трамп заявил, что подумает над переизбранием в 2028 году
15 мая, 15:05
 
В миреСШАЮжная КореяДональд ТрампМайк Джонсон
 
 
