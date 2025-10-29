https://ria.ru/20251029/tramp-2051364620.html
Трамп высказался о переизбрании на третий срок
Трамп высказался о переизбрании на третий срок
Президент США Дональд Трамп, говоря о возможности избираться на третий срок, заявил, что ему это делать запрещено. РИА Новости, 29.10.2025
